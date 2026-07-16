"충격" 로드리 살인태클→GK 가격 후 패배...프랑스 경기 후 규정까지 어겼다, "문제적 행동, 벌금 부과될 가능성 커"

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[스포츠조선 이현석 기자]프랑스 선수단이 벌금까지 받을 가능성이 커지고 있다.

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일본의 디앤서는 15일 '프랑스가 패배 후 문제적 행동이 있었다. 벌금이 부과될 가능성이 크다'고 보도했다.

프랑스는 15일(이하 한국시각) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 스페인과의 2026년 북중미월드컵 준결승전에서 0대2로 패배했다. 2018년 우승 이후 8년 만에 우승을 노렸던 프랑스의 전진은 무적함대 앞에서 마무리됐다.

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프랑스는 경기 내내 위험한 반칙으로 스페인을 위협하는 장면도 나왔다. 전반 14분 당시 마이클 올리세가 로드리를 향한 무리한 태클을 시도했다. 발목을 노린 스터드, 앞서 플로린 발로건, 자렐 콴사 등이 비슷한 반칙으로 퇴장을 당했으나, 올리세는 경고조차 받지 않았다. 후반 막판에도 문제의 장면이 나왔다. 후반 41분 음바페가 급한 마음에 골문에서 공을 잡은 우나이 시몬을 가격했다.

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여기서 끝이 아니었다. 일부 프랑스 선수들의 행동으로 벌금까지 받을 위기다. 디앤서는 '경기 후, 프랑스 선수 다수가 판정에 대한 불만을 보인 가운데, 원칙적으로 의무인 믹스드존을 통과하지 않아 화제가 되고 있다'며 '소식에 따르면 기자단의 취재에 응한 것은 교체 출전했던 라크루아와 셰르키 두 명뿐이었다. 나머지 팀원들은 의무로 규정된 믹스존을 통과하지 않았기 때문에 벌금을 내야 할 가능성이 크다'고 설명했다.

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믹스드존은 대회 규정에 따라 의무적으로 통과해야 하는 구간이다. 취재진의 요청을 선수가 개인적으로 거부할 수는 있지만, 통과 자체를 하지 않으면 안 된다. 프랑스 선수들은 일부 인터뷰에 응한 선수들 외에는 별도의 출입구를 통해 빠져나간 것으로 보인다. 명백한 규정 위반이지만, 취재에 대한 거부감을 벌금으로 대체하겠다는 계획인 것으로 보인다.

한편 킬리안 음바페는 방송 인터뷰에는 응했다. 그는 폭스 스포츠와의 인터뷰에서 "이기면 모든 영광을 차지하는 것도 나다. 하지만 이기지 못한다면 욕을 먹어야 한다. 주장으로서 모든 책임을 져야 하고, 나는 그것에 대해 아무런 거리낌이 없다. 결승에 진출하고 싶었지만, 그러지 못했다"고 패배 소감을 밝혔다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com