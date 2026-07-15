이영애, 20년 연상 ♥정호영과 보기 드문 투샷...세월 비껴간 동안 부부

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 이영애(55)와 남편 정호영(75) 전 한국레이컴 회장의 다정한 근황이 공개된 가운데, 부부의 놀라운 동안 비주얼이 감탄을 자아냈다.

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작곡가 김형석은 14일 자신의 SNS에 "이영애 배우님 부부와 장일영 박사님"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 김형석을 비롯해 이영애·정호영 부부, 의사 겸 작가 장일영이 함께한 모습이 담겼다. 네 사람은 밝은 미소를 지으며 다정한 분위기를 자아냈고, 화기애애한 모임 현장이 고스란히 전해졌다.

특히 이때 이영애 부부의 변함없는 비주얼이 시선을 사로잡았다. 이영애는 하얀색 블라우스에 플로럴 패턴 스커트를 매치해 단아하면서도 우아한 분위기를 완성했다. 여기에 옅은 메이크업과 자연스러운 미소로 특유의 청초한 매력을 뽐냈다.

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그런 아내 옆에 남편 정호영이 편안한 티셔츠 차림으로 환한 미소를 짓고 있었다. 1951년 1월생으로 만 75세인 그는 나이가 믿기지 않는 동안 비주얼과 나이가 무색할 만큼 탄탄한 체격을 자랑하고 있어 놀라움을 자아냈다.

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한편, 이영애는 지난 2009년 20살 연상인 재미교포 사업가이자 방위산업업체 한국레이컴 전 회장인 정호영과 미국 하와이에서 비밀 결혼식을 올렸으며, 슬하에 2011년생 쌍둥이 아들 승권 군과 딸 승빈 양을 두고 있다.

이영애는 차기작으로 새 드라마 '재이의 영인'을 선택, 유지태와 25년 만에 재회한다.

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anjee85@sportschosun.com