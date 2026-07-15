"노래에 전원 용돈까지"…스태프 챙기는 '갓가인'의 깜짝 방문

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 송가인이 소속사 직원들을 위해 깜짝 이벤트를 준비하며 훈훈한 미담을 전했다.

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지난 14일 송가인의 소속사 JGSTAR는 공식 SNS를 통해 "노래에 용돈까지..! 소속사 스태프 챙겨주는 송가인"이라는 글과 함께 한 편의 영상을 공개했다.

이날 소속사는 "앨범 제작하느라 고생했다고 소속사 깜짝 방문해 노래 불러주고 스탭들 용돈 주고 간 가수"라며 송가인의 미담을 전했다.

영상에는 송가인이 사무실을 찾아 직원들을 향해 즉석 공연을 선보이는 모습이 담겼다. 직원들이 모여 있는 자리에서 짧게 노래를 부른 송가인은 특유의 시원한 가창력으로 현장 분위기를 한층 뜨겁게 만들었다.

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예상치 못한 선물에 직원들은 환한 미소를 지으며 박수와 환호를 보냈고, 송가인은 한 사람 한 사람 고생한 스태프들에게 감사의 마음을 전했다.

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한편 송가인은 최근 새 싱글 '꽃이 아니면 어떤가(질경이)'를 발매하고 활발한 활동을 이어가고 있다. 신곡은 송가인 특유의 깊은 감성과 탄탄한 가창력이 어우러지며 팬들의 꾸준한 사랑을 받고 있다.

shyun@sportschosun.com