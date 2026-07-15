육중완 '나혼산' 옥탑방, 8억→40억 됐다 "집주인이 나한테만 건물 팔겠다 했는데"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 육중완이 과거 살던 망원동 옥탑방 건물의 현 시세를 밝혔다.

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14일 데프콘의 유튜브 채널에서는 가수 육중완이 출연했다. 두 사람은 MBC 예능프로그램 '나 혼자 산다' 초기 멤버로 함께 활약한 바 있다.

당시 육중완은 서울시 마포구 망원동 옥탑방에서 생활하는 모습으로 큰 화제가 됐다. 육중완의 이름을 알린 중대한 역할을 한 이 옥탑방은 육중완이 결혼 후에도 작업실로 사용할 만큼 각별한 애정을 보였으나 새벽마다 사람들이 술을 들고 찾아와 결국 작업실을 정리했다고 밝힌 바 있다.

육중완은 해당 건물을 언급하며 "그때 집주인이 저한테 8억 5천만 원에 건물을 사라 했다. 1층부터 4층, 옥탑까지 전부였다"고 밝혔다.

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데프콘은 "건물 자체를? 지금은 50억 됐겠다"고 놀랐고 육중완은 "40억 됐다더라"라며 씁쓸해했다. 당시 집주인의 제안을 거절했다는 육중완은 "집주인도 '진짜 팔기 싫지만 너라면 주고 싶다' 했는데 결국 못 샀다. 그때는 돈이 없었고 대출을 받으면 살 수 있었는데 대출이 무서웠다"고 털어놨다.

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한편, 가수 육중완은 2011년 밴드 장미여관으로 데뷔, 해체 후 강준우와 육중완밴드를 결성해 활동 중이다. 2016년 비연예인 아내와 결혼한 육중완은 결혼과 함께 '나 혼자 산다'에서 하차했다.

wjlee@sportschosun.com