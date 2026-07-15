고소영, 만취해 곱창집서 철퍼덕 '대망신'.."안 잡아준 장동건♥에 신경질 내"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 고소영이 만취해 곱창집에서 망신을 당한 사연을 털어놨다.

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14일 고소영의 유튜브 채널에는 '유명 아이돌도 먹는다는 고소영의 초간단 청담동 샐러드 레시피 최초공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 고소영은 구독자 10만명 달성을 기념, 제작진에게 음식을 대접하는 시간을 가졌다. 술 이야기가 나오자, PD는 고소영을 보고 "저번에 들었는데 (지인과) 소주 8병을 마셨다고 한다"라고 물었다. 고소영의 지인도 "언니는 주량이 탑이다"라며 맞장구쳤고, 고소영은 술을 무한대로 마신 시절도 있다며 스스로 주당임을 인정했다.

고소영은 "근데 그렇게 마시는 날이 1년에 몇 번 안 된다. 술이 들어가는 날이 있다. 성격이 내성적인데 술을 마시면 용감해지지 않나"라고 말했다.

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이어 "만석 곱창집에서 의자를 뒤로 젖히다가 뒤로 넘어간 적이 있다. 그래서 내가 (장동건에게) 신경질을 내면서 왜 안 잡아줬냐고 했다. 그랬더니 '의자를 계속 뒤로 젖히는데 안 넘어갔다. 넘어지기 전에도 오뚝이처럼 다시 올 줄 알았다'라고 하더라. 근데 발라당 뒤로 넘어진 거였다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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한편 고소영은 지난 2010년 배우 장동건과 결혼, 슬하에 두 자녀를 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com