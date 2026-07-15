송진우, 카드 3장 값만 7000만원…"♥미나미도 못 판다" 집착 고백('동상이몽')

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 송진우가 30년 넘게 모아온 스포츠 카드 컬렉션을 공개하며 남다른 수집 철학을 밝혔다.

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14일 방송된 SBS 예능 '동상이몽2-너는 내 운명'에서는 송진우와 일본인 아내 미나미 부부의 일상이 공개됐다.

이날 방송에서 가장 눈길을 끈 건 송진우의 '수집 사랑'이었다. 송진우의 집 안에는 피규어와 운동화, 넥타이, 세계 각국의 담배 등 각종 컬렉션이 방을 가득 채우고 있었고 송진우는 "언젠가 큰집에 살게 되면 지하를 통째로 박물관처럼 꾸미고 싶다. 나라별로 전시하면 정말 예쁠 것 같다"고 말했다.

초등학생 시절부터 모아온 농구 스포츠 카드도 공개했다. 송진우는 "많은 분들이 그냥 종이라고 생각하지만 희귀 카드는 수억 원 이상의 가치를 지닌 것도 있다"며 "제이슨 윌리엄스 카드만 3000~4000장은 있는 것 같다"고 설명했다. 특히 그는 "고등학생 때 큰맘 먹고 샀던 카드가 지금은 1500만원 정도의 가치가 됐다"며 "세상에 단 24장만 존재하는 카드도 갖고 있다"고 자랑했다. 이후 전문가 감정을 받은 결과 카드 3장의 예상 가치는 각각 약 1500만원, 2200만원, 3000만원으로 평가됐다. 단 세 장의 합산 금액만 7000만원을 넘어 출연진 모두를 놀라게 했다. 이를 본 미나미는 "카드를 팔아서 더 큰 집으로 이사 가자"고 제안했지만 송진우는 단호했다. 그는 "내 인생에서 이 카드들을 팔 일은 없을 것"이라며 "제이슨 윌리엄스의 모든 카드를 모으는 게 목표다. 시간이 지날수록 가치도 계속 올라갈 것"이라고 말했다. 이어 미나미가 "나랑 카드가 동시에 물에 빠지면 누구부터 구할 거냐"고 묻자 송진우는 "당연히 미나미"라고 답했지만 잠시 고민하는 표정을 지어 웃음을 안겼다.

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한편 송진우는 배우 이병헌, 장혁, 이서진 등의 성대모사로 이름을 알렸다. 현재 일본인 아내 미나미와 결혼 12년 차를 맞아 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com