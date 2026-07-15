잉글랜드 초대형 변수 발생! "월드컵 승부조작, 특혜 의혹 또 점화" 아르헨티나전 주심 충격 히스토리, "2022년 결승 대기심→메시 승률 100%"

사진=데일리메일 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]월드컵 판정에 대한 특혜 의혹이 또 제기됐다.

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영국의 데일리메일은 14일(한국시각) '월드컵 조작 음모론에도 불구하고 월드컵 준결승전에 리오넬 메시가 가장 좋아할만한 심판이 배정됐다'고 보도했다.

2026년 북중미월드컵은 판정 논란이 끊이지 않고 있다. 지난 8강에서도 노르웨이와 잉글랜드의 경기 도중 골킥이 공중에 있던 와이어에 맞았다는 주장이 쏟아지며, 오심에 대한 관심이 쏠렸다. 그 중심에 선 국가는 아르헨티나다. 유독 판정 수혜를 보고 있다는 주장과 함께 아르헨티나의 경기를 주목하는 눈이 늘어나고 있다.

AP연합뉴스

아르헨티나는 앞서 이집트와의 16강 당시에는 이집트 감독, 코치진, 선수들은 경기 내내 여러 차례 나온 심판 판정이 자신들에게 불리하게 작용했다고 강하게 불만을 제기했다. 이집트전 이후 호삼 하산 감독은 판정 논란을 제기하며 "이 경기는 분명히 조작된 경기였고, 전 세계가 그것을 봤다"고 주장하기도 했다.

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스위스전도 논란은 이어졌다. 후반 27분 할리우드 액션을 한 브릴 엠볼로가 오인 제재 프로토콜을 통해 경고를 받으며 퇴장당했다. 영국의 더선은 '이번 사례는 아르헨티나에 유리하게 보이는 일련의 결정들 중 가장 최근의 사례로, 아르헨티나 관리들의 처우가 면밀한 관심을 받고 있다. 이번 대회에서 아르헨티나 선수가 파울 20번당 한 번꼴로만 경고를 받는다는 놀라운 통계도 나왔다'고 주장했다.

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잉글랜드전도 같은 논쟁이 이어질 수 있다. 아르헨티나의 경기를 앞두고는 경기 전부터 판정에 대한 관심이 쏟아지고 있다. 주인공은 주심인 이스마일 엘파스였다. 국제축구연맹(FIFA)은 14일 공식 홈페이지를 통해 잉글랜드와 아르헨티나의 4강전을 맡을 심판진을 발표했다. 주심은 미국 국적의 엘파스, 부심도 미국 국적인 코리 파커, 카일 앳킨스가 배정됐다. 대기심과 예비 부심은 이탈리아 국적의 마우리치오 마리아니, 다니엘레 빈도니가 맡는다.

데일리메일은 '아르헨티나에 대한 월드컵 특혜 의혹이 더욱 커지고 있다'며 '알파스는 아르헨티나가 프랑스를 꺾고 2022년 월드컵 에서 우승했을 당시 카타르에서 대기심을 맡았다. 메시가 내슈빌을 꺾고 리그컵에서 우승할 때도 주심은 엘파스였다. 메시는 미국에 온 이후 엘파스 심판에게 네 번이나 판정을 받았는데, 네 번 모두 승리했다'고 주장했다.

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메시의 승리와 가까웠던 주심이 잉글랜드의 경기를 맡으며, 판정에 대한 의심의 눈초리를 피할 수 없게 됐다. 두 팀의 뜨거운 맞대결이 공정한 판정 속에서 이뤄질 수 있을지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com