'걸스플래닛2027', 유니버설 산하 리퍼블릭과 파트너십…글로벌 판 키웠다

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[스포츠조선 백지은 기자] Mnet '걸스플래닛 2027'이 제대로 판을 키웠다.

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Mnet은 15일 '걸스플래닛 2027'과 유니버설 뮤직 그룹 산하 리퍼블릭 컬렉티브(이하 리퍼블릭)이 글로벌 파트너십을 체결했다고 밝혔다.

이번 파트너십은 차세대 글로벌 K팝 인재를 발굴하고 육성하기 위한 프로그램 제작 단계부터 최종 데뷔조의 미국 및 글로벌 활동까지 전 과정을 아우르는 전방위 협업이다.

'걸스플래닛 2027'는 케플러 제로베이스원 알파드라이브원을 탄생시킨 플래닛 시리즈의 새로운 프로젝트다. 내년 첫 방송을 앞두고 참가자들의 지원을 받고 있다. 온라인 지원자 수는 무려 3만 6000여명을 돌파했고, 북미와 중남미를 포함한 미주 지원자 비중이 전체의 30%를 차지하며 뜨거운 글로벌 기대감을 입증했다. '걸스플래닛 2027'는 8월 'K콘 LA 2026' 현장에서 대규모 현장 오디션을 개최한다.

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리퍼블릭은 아리아나 그란데, 드레이크, 포스트 말론, 테일러 스위프트, 위켄드 등 세계적인 팝스타들이 대거 소속된 미국 대표 레이블이다. 스트레이 키즈, 트와이스, 알파드라이브원, 이즈나 등 K팝 아티스트들의 글로벌 파트너로도 함께 했으며 지난해 화제였던 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스' OST 발매 및 유통에도 참여했다.

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제작진은 "예상을 뛰어넘는 글로벌 관심과 지원에 진심으로 감사드린다"며 "유니버설 뮤직 그룹 리퍼블릭과의 파트너십을 통해 더욱 확장된 글로벌 무대를 준비하고 있는 만큼, 서로 다른 문화와 배경을 가진 참가자들이 모여 어떤 새로운 시너지와 이야기를 만들어낼지 기대해 달라"고 전했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com