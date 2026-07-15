"사지 짧은 게 내 운명"...박은영 '외모 지적' 사과에 권성준이 던진 한마디

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[스포츠조선 김수현기자] 박은영 셰프가 권성준 셰프에게 과거 외모 관련 발언에 대해 직접 사과했다.

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지난 14일 공개된 유튜브 채널 '밥은영'에서는 박은영과 권성준이 함께 이야기를 나누는 모습이 공개됐다.

이날 박은영은 권성준에게 조심스럽게 말을 꺼내며 "내가 성준이 너에게 미안한 게 있다"고 운을 뗐다.

이어 "내가 너에게 '사지가 짧다'고 말하고 나서 미안했다. 특히 어머니가 속상해하셨다는 말을 듣고 정말 미안했다"고 과거 발언에 대한 미안한 마음을 전했다.

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이에 권성준은 "사실 어머니도 그렇게 속상해하진 않으셨다. 그냥 방송이니까 이해하셨다"며 웃으며 답했고, 박은영의 사과를 흔쾌히 받아들였다.

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박은영이 "어머니도 인정하시는 부분이냐"고 묻자 권성준은 "어머니도 사지가 좀 짧으시다"고 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

권성준은 이어 외모에 대한 자신만의 생각을 밝혔다. 그는 "나는 외모 지적 같은 걸로 긁히지 않는다. 왜냐하면 나는 자존감과 자신감이 넘친다. 내 외모도 사랑하고, 지금 생긴 게 내 운명에 딱 맞다고 생각한다"고 말했다.

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또 "내가 조금 더 키가 크고 잘생겼으면 열심히 안 살았을 것 같다. 그런데 나는 내 실력 말고는 전혀 장점이 없다고 생각했기 때문에 더 열심히 살았다"고 덧붙였다.

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권성준의 이야기를 들은 박은영은 "오로지 너의 실력으로 잘된 거기 때문에 외부에서 누가 비판하는 건 상관없는 거냐"며 그의 긍정적인 태도에 감탄했다.

이후 박은영이 "그럼 더 사지 짧은 걸로 놀려도 되냐"고 묻자 권성준은 "괜찮다. 더 해도 된다"고 답하며 유쾌하게 분위기를 이어갔다.

shyun@sportschosun.com