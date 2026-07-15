변정수, 챗GPT 덕에 주식 대박났다 "원금 빼고 이자로만 돌리는 중"

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[스포츠조선 이우주 기자] 모델 변정수가 AI 덕에 주식 투자에 성공했다고 밝혔다.

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15일 유튜브 채널 '볼빨간 뇬뇬뇬'에서는 '드디어 완전체!! 1년 만에 뭉친 여배우들의 방콕 여행기. 이 와중에 언니들 수영복 핏 무엇'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

1년 만에 뭉친 변정수, 배종옥, 윤현숙은 태국 방콕으로 여행을 떠났다. 방콕 여행 첫 코스로 중고 명품 매장을 가기로 한 세 사람. 이동 중에 변정수는 쇼핑 리스트를 검색했고 이 모습을 본 윤현숙은 "챗GPT한테 물어볼까? 의외로 잘 알려준다. 기가 막히다"라고 밝혔다.

이에 변정수는 "나 걔 때문에 주식 시작했다. 선무당이 사람 잡는다고 작년 9월부터 한 주 두 주씩 샀다"고 밝혔다. 배종옥은 "그래서 많이 올랐어?"라고 물었고 변정수는 "올랐다. 그래서 원금 빼고 이자로 돌고 있다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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변정수는 SK하이닉스를 언급하며 "지금 (촬영 기준) 270만 원 됐잖아"라고 밝혔다. 배종옥은 "너 얼마에 샀는데?"라고 물었고 변정수는 "지금 175만 원"이라 밝혔다. 배종옥은 "2배 됐네"라고 감탄했다.

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중고 명품 매장에 간 변정수는 파격적인 할인에 쇼핑 삼매경에 빠졌다. 하지만 배종옥은 마음에 드는 옷이 없는지 시큰둥해했고, 변정수가 직접 나서 옷을 골라줬다. 110만 원인 코치 버버리 코트는 23만 원, 430만 원짜리 구찌 파란색 코트는 무려 18만 원이었다. 배종옥은 "색이 너무 마음에 든다"며 파란색 코트를 택했다. 만족스러운 쇼핑에 변정수는 "언니 밥 사. 웬일이야. 지금 우리가 얼마를 세이브해줬는데"라며 뿌듯해했다.

.wjlee@sportschosun.com