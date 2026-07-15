'고딩메시가 호동생을 또 울렸다' 야말, 음바페 상대 '6전 전승' 또또또 압살…더 멀어진 발롱도르, 골든부트도 위태위태[월드컵]

France's forward #10 Kylian Mbappe (R) reacts past Spain's forward #19 Lamine Yamal during the 2026 World Cup football tournament semi-final match between France and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 14, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 14, 2026 Spain's Pedro Porro celebrates scoring their second goal with teammate Lamine Yamal IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker

France's Kylian Mbappe walks of the field after his side's lost in a World Cup semifinal soccer match against Spain in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, July 14, 2026. (AP Photo/Julio Cortez)

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[스포츠조선 윤진만 기자]프랑스 슈퍼스타 킬리안 음바페(레알마드리드)는 이번 월드컵 준결승전에서 두 가지 징크스를 씻어내지 못했다.

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음바페는 15일(이하 한국시각) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 스페인과의 2026년 북중미월드컵 준결승전에서 침묵하며 '월드컵 준결승전 무득점' 징크스를 이어갔다.

20세의 나이로 2018년 러시아월드컵에서 '꿈의 무대'에 데뷔한 음바페는 크로아티아와의 준결승전에서 침묵했지만, 프랑스는 사무엘 움티티의의 결승골로 1대0 승리하며 결승에 올랐다. 4년 뒤 카타르에서 열린 대회 준결승에선 모로코를 만났는데, 음바페는 또 골망을 흔들지 못했다. 프랑스는 테오 에르난데스와 랑달 콜로무아니의 연속골로 2대0 승리하며 두 대회 연속 결승 진출에 성공했다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 14, 2026 France's Kylian Mbappe in action with Spain's Lamine Yamal REUTERS/Kai Pfaffenbach

음바페는 러시아대회 결승에서 크로아티아를 상대로 1골, 카타르대회 결승에서 아르헨티나를 상대로 3골, 총 4골을 넣으며 역대 월드컵 결승전 최다골 기록을 세웠다. 명실상부 '월드컵 결승전 사나이'라는 타이틀을 얻었다. 프랑스는 러시아대회에서 통산 두 번째 우승 타이틀을 거머쥐었다. 아르헨티나와는 3-3 무승부 후 승부차기를 펼쳐 2-4로 패했다. 심지어 음바페는 프랑스의 승부차기 1번 키커로 나서 골망을 흔들었다. 이날은 로드리(맨시티), 파우 쿠바르시(바르셀로나), 마크 쿠쿠렐라(레알마드리드), 우나이 시몬(아틀레틱) 등이 중심이 된 스페인의 수비벽 앞에서 또 침묵했다. 프리킥과 중거리 슛은 하늘 높이 떴다. 경기 막판 시몬을 가격해 경고를 받는 비매너 플레이를 펼치기도 했다.

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음바페는 결과적으로 스페인 초신성 라민 야말(바르셀로나)와의 단판전 맞대결에서 6전 전패하는 '굴욕'을 당했다. 유로2024 준결승부터 2025년 슈퍼코파 결승, 2025년 코파델레이 결승, 2025년 네이션스리그 준결승, 2026년 슈퍼코파 결승, 이번 월드컵 준결승까지 스페인과 바르셀로나 간판 공격수 야말의 벽을 넘지 못했다. 리그까지 묶으면 야말과의 역대전적이 2승9패로 절대 열세다. 단순히 야말 혼자 힘으로 음바페를 꺾었다고 말하긴 무리지만, 프랑스와 레알과 같은 최고의 팀에서 뛰는 음바페가 특정선수에게 이 정도의 열세를 기록했다는 건 매우 흥미롭다.

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2024년 여름 파리생제르맹에서 자신의 드림클럽인 레알마드리드로 이적한 음바페는 두 시즌 연속 바르셀로나에 밀려 스페인 프리메라리가 우승을 놓쳤다. 발롱도르를 꿈꾸는 음바페는 레알 유니폼을 입고 2년간 2024년 유럽슈퍼컵 트로피만 들었다. 상대팀은 이탈리아 아탈란타였다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 14, 2026 Spain's Lamine Yamal celebrate after the match as Spain qualify for the World Cup final REUTERS/Albert Gea

이번 대회 들어 8골 3도움을 폭발하며 거침없이 질주하던 음바페는 스페인의 '질식축구'에 막혀 골든부트도 놓칠 위기에 처했다. 아르헨티나 리빙 레전드 리오넬 메시(인터마이애미)가 16일 잉글랜드와의 준결승전에서 1골 이상을 넣으면 순위가 뒤집힌다. 메시는 현재 8골 2도움을 기록 중으로, 1도움 차이로 득점 랭킹 2위를 달리고 있다. 월드컵에선 득점 동률시 도움수로 랭킹을 가린다. 음바페는 월드컵 통산 20골로, 통산 1위인 메시(21골)에 1골차로 뒤져있다.

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음바페에겐 아직 한 경기가 더 남았다. 16일 펼쳐지는 아르헨티나와 잉글랜드의 월드컵 준결승전 패자와 3-4위전을 펼친다. 스페인은 20일 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열리는 결승에 선착했다. 2010년 남아공대회 이후 16년만에 통산 두번째 우승까지 1승만을 남겨뒀다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com