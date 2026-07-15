모두가 김수현 '언팔'할 때 지킨 의리...정해인, '좋아요'로 전한 복귀 응원

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[스포츠조선 김준석 기자] 1년 4개월 만에 공식 활동을 재개한 배우 김수현의 첫 근황이 공개되자 배우 정해인의 SNS 반응도 함께 주목받고 있다.

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논란 이후에도 '언팔'하지 않았던 정해인은 이번에도 복귀 게시물에 '좋아요'를 남기며 다시 한번 관심을 모았다.

필리핀 패션 브랜드 벤치(Bench)의 벤 찬 회장은 지난 14일 자신의 SNS에 "브랜드와 다시 만났다"는 글과 함께 김수현과 촬영한 사진을 공개했다.

공개된 사진은 지난해 논란 이후 처음으로 공개된 김수현의 공식 활동 근황이라는 점에서 큰 관심을 모았다.

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사진 속 김수현은 커다란 꽃다발을 품에 안은 채 벤 찬 회장과 나란히 서 브이 포즈를 취했다. 밝은 미소를 짓고 있었지만 이전보다 한층 수척해진 모습도 눈길을 끌었다.

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특히 해당 게시물에는 배우 정해인이 '좋아요'를 누른 사실이 알려지며 화제를 모았다.

김수현이 고(故) 김새론 관련 의혹으로 활동을 중단한 이후에도 그의 SNS 계정을 언팔로우하지 않았던 정해인이 복귀 소식에도 조용히 응원의 뜻을 전한 것으로 받아들여지고 있다.

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앞서 유튜버 은현장도 정해인의 행동을 언급한 바 있다.

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그는 지난달 라이브 방송에서 "유일하게 정해인이 팔로우도 안 풀고, 몇 번 만나 많이 응원해 줬던 친구"라며 "정해인이 김수현 씨를 끝까지 팔로우 안 끊고 지켜보더라"고 말해 화제를 모았다.

실제로 김수현을 둘러싼 논란이 장기화되면서 친분이 있는 연예인들의 SNS 팔로우 여부까지 관심의 대상이 됐다.

일부 네티즌들은 정해인에게도 '언팔로우'를 요구했지만, 그는 별다른 입장을 내지 않은 채 김수현과의 연결을 유지해 왔다.

이번에는 김수현의 복귀 현장이 담긴 게시물에 직접 '좋아요'를 누르면서 또 한 번 이목을 끌었다.

특별한 메시지를 남기지는 않았지만, 오랜 시간 이어온 인연을 변함없이 이어가는 모습이 팬들의 관심을 모으고 있다.

한편 김수현은 지난해 3월 유튜브 채널 가로세로연구소가 고 김새론과 관련한 의혹을 제기한 이후 공개 활동을 중단했다.

당시 김수현과 소속사 골드메달리스트는 관련 의혹을 전면 부인하며 법적 대응에 나섰고, 출연 예정이던 디즈니+ 오리지널 시리즈 '넉오프' 역시 공개가 무기한 연기됐다.

이후 약 1년간 법적 공방이 이어진 가운데 김세의 가로세로연구소 대표는 지난달 정보통신망법상 허위사실 적시에 의한 명예훼손, 스토킹처벌법 위반, 성폭력처벌법 위반, 강요미수 및 협박 등의 혐의로 구속됐다.

김수현은 이번 필리핀 광고 촬영을 시작으로 약 1년 4개월 만에 공식 활동을 재개했다.

오랜 공백 끝에 공개된 첫 근황과 함께 정해인이 남긴 '좋아요'는 논란 속에서도 변하지 않은 두 사람의 인연을 보여준 장면으로 관심을 모으고 있다.

narusi@sportschosun.com