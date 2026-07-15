'남편 구준엽에게도 배려'...故서희원, 생전 재산 분배 기록 메모 나왔다

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[스포츠조선 이지현 기자] 故 서희원의 유산 상속을 둘러싼 관심이 이어지는 가운데, 그가 생전 휴대전화 메모장에 재산 분배 계획을 남겨둔 것으로 알려져 다시 한번 이목이 집중되고 있다.

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15일(현지시간) 대만 매체 미러위클리와 이를 인용한 삼립신문망(SETN)에 따르면 서희원은 생전 자신의 휴대전화 메모장에 유산 분배와 관련한 내용을 기록해 둔 것으로 전해졌다.

보도에 따르면 서희원은 자신이 평생 일군 재산 대부분을 두 자녀에게 남기고, 딸에게는 생전 아끼던 보석을 물려주겠다는 뜻을 적어둔 것으로 알려졌다. 남편 구준엽과 가족을 배려하는 내용도 함께 담긴 것으로 전해졌다.

특히 서희원의 유산 규모는 현지에서도 큰 관심사다. 현지 매체들은 그의 재산을 최소 10억 대만달러(약 460억 원)로 추산하는가 하면, 타이베이 고급 주택과 부동산, 투자자산, 이혼 재산분할 등을 포함할 경우 약 1,330억 원 규모에 달한다는 분석도 내놓고 있다. 다만 이는 모두 현지 언론의 추정치로, 공식적으로 확인된 금액은 아니다.

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다만 이번에 알려진 휴대전화 메모는 공증을 거친 법적 유언장이 아닌 개인 메모 형식인 것으로 전해져 실제 상속 과정에서 법적 효력을 인정받을지는 미지수다. 현재까지 구준엽이나 유족 측은 해당 메모의 존재와 내용에 대해 공식 입장을 내놓지 않았다.

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앞서 서희원의 모친은 인터뷰를 통해 "딸의 유산을 한 푼도 상속받지 못했다"고 주장하며 자신이 거주 중인 주택 문제를 언급해 논란이 일었다. 이에 전 남편 왕샤오페이(왕소비) 측은 법률대리인을 통해 사실과 다른 내용이 많다며 공식 입장을 발표했다.

왕샤오페이 측은 대만 법에 따라 서희원의 유산 가운데 3분의 2는 두 자녀가 상속받고, 배우자인 구준엽이 나머지 3분의 1을 상속받게 된다고 설명했다. 이어 미성년자인 두 자녀의 상속분은 신탁 계좌를 통해 관리하고 있으며, 구준엽의 상속분에 대해서도 그의 결정을 존중하겠다고 밝혔다. 또한 서희원이 생전 거주했던 타이베이 자택의 담보대출 역시 계속 부담하고 있으며, 장모를 집에서 내보낼 계획은 없다고 선을 그었다.

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이런 가운데, 삼립신문망은 구준엽의 법률대리인과 서희원 자녀 측 대표 변호사가 다음 주 법원에 출석해 유산 분배를 위한 조정 절차를 시작할 예정이라고 전했다.

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한편 서희원은 지난 2월 일본 여행 중 독감으로 인한 폐렴 합병증으로 세상을 떠났다. 서희원은 2011년 중국 사업가 왕샤오페이와 결혼해 1남 1녀를 뒀으나 2021년 이혼했다. 이후 20여 년 전 연인이었던 구준엽과 재회해 2022년 부부의 연을 맺었다.

olzllovely@sportschosun.com