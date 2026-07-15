故 임영호, 향년 49세 별세…여자친구 "배우자 마음으로 삼일장 치렀다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 와이스토리(본명 임영호)가 향년 49세의 나이로 세상을 떠난 가운데, 고인의 여자친구가 직접 삼일장을 치른 사실을 알리며 마지막 인사를 전해 안타까움을 더했다.

Advertisement

15일 임영호의 여자친구는 고인의 SNS 계정을 통해 "영호 오빠 여자친구다. 오빠와 오랜 시간을 함께하며 가족 같은 마음으로 지냈기에, 제가 배우자의 마음으로 삼일장을 치렀다"고 밝혔다.

이어 "정말 많은 분들께서 찾아와 주시고 따뜻한 마음을 전해주신 덕분에 영호를 외롭지 않게 잘 보내드릴 수 있었다"며 "함께해 주시고, 기도해 주시고, 마음을 보내주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"고 고마움을 전했다.

또 "모두 늘 건강하시고 행복하시길 바란다. 조만간 연락드리겠다. 감사하다"며 글을 마무리했다.

Advertisement

특히 그는 고인을 향한 애틋한 마음도 숨기지 않았다. 여자친구는 "끝까지 내 걱정뿐이었던 내 오빠. 그렇게 '너는 내 끝사랑이야'라고 노래하더니 진짜 내가 오빠의 끝사랑이 됐네"라며 "고마워. 다음 생엔 우리 아주 많이 빨리 만나서 더 많이 사랑하자. 사랑해"라고 남겨 먹먹함을 자아냈다.

Advertisement

아울러 그는 "오빠는 현재 제주양지공원 제2추모의집 119실 207번에 편안히 안치되어 있다"며 고인의 안치 장소를 전했다.

앞서 여자친구는 해당 SNS를 통해 임영호의 부고를 직접 알렸다. 공지에 따르면 고인은 지난 12일 입관했으며, 이튿날인 13일 발인을 마친 것으로 전해졌다.

Advertisement

한편 임영호는 2009년 EP 앨범 '귓속말'을 발표하며 와이스토리라는 이름으로 데뷔했다. 이후 '너에게로 떠나는 여행', '열대야', '늦은귀향', '사랑을 믿었네', '봄냄새', '세화해변' 등 다수의 곡을 발표하며 활동을 이어왔다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com