이지현, 워킹맘+미용사 고충 토로 "매일 직원실서 펑펑 울고 나와"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 쥬얼리 출신 이지현이 미용실 원장과 엄마로 바쁜 일상을 보내며 남몰래 눈물을 흘리는 현실적인 속내를 털어놨다.

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15일 유튜브 채널 '현생모드 퀸지현'에는 '엄마? 원장쌤? 그냥 이지현? | 내 안에 내가 너무도 많아~ | 현생모드 퀸지현 0화'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이지현은 유튜브 제작진과 사전 미팅을 진행했다. 미용실 근무를 마친 뒤 명찰을 단 채 등장한 이지현을 본 제작진은 "명찰 차고 지하철 타고 그런 거 아니냐"고 물었고, 이지현은 "사실 아줌마라서 그럴 수도 있다"고 쿨하게 답해 웃음을 자아냈다.

이지현은 유튜브를 시작하게 된 이유에 대해 "나한테 오시는 분들, 응원해 주시는 분들 보면 내 SNS를 보면서 공감도 많이 하고, '나도 이렇게 열심히 살아야겠다'는 힘을 많이 얻는다고 하시더라"며 "그런 분들이 계셔서 너무 감사하다. 하루하루 내 앞에 주어진 일들을 최선을 다해서 살뿐"이라고 밝혔다.

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이어 "오늘도 너무너무 힘드신 어머니가 (미용실에) 왔다 가셨다. 나랑 상황이 비슷하다"라며 "그래서 '어머니만 그런 거 아니다. 나도 똑같은 상황이고 나도 맨날 샵에서 직원실 가서 펑펑 울고 나온다'고 했다"고 털어놨다.

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이날 제작진은 이지현의 탄탄한 팔근육에 감탄하며 "장난 아니다. 부럽다"고 말했다. 이에 이지현은 "가져라. 가지고 나이를 달라"며 "우리 매장 디자이너 쌤들도 '근육 너무 부럽다. 운동하면 진짜 그렇게 되냐'고 해서 '내가 이거 줄 테니까 나이 줘'라고 하면 '그건 좀'이라면서 다들 정색한다"고 말해 웃음을 더했다.

또 이지현은 "작년 디자이너 양성과정하면서부터 여드름이 시작됐다. 힘들긴 힘든 것 같다"고 털어놨다. 이어 "딸이 올리브영에 가면 여드름에 좋은 거 다 알려줘서 산다"며 "올리브영 세일 알람이 오면 그렇게 기쁘다"며 털털한 매력을 드러냈다.

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한편 이지현은 2001년 쥬얼리로 데뷔했으며 두 번의 이혼 후 1남 1녀를 홀로 양육하고 있다. 최근에는 미용 국가자격증을 취득하고 헤어 디자이너로 새로운 도전에 나서 화제를 모았다.