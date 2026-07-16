김성령, 붕어빵 둘째 子 공개 "판타지오 캐스팅 당해..현재 DJ 활동 중" ('라스')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김성령의 둘째 아들 얼굴이 공개됐다.

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15일 방송된 MBC '라디오스타'는 '다~ 씹어뿌쓰요~ 대식가들' 특집으로 김성령, 유노윤호, 허경환, 풍자가 게스트로 출연했다.

이날 김성령은 두 아들에 대해 "서로 엄마, 아빠의 좋은 점을 더 많이 닮았다고 지분 싸움을 한다"며 "나는 둘다 나를 닮지 않은 것 같다. 내 성격은 되게 수줍은데 아들들은 식당에 가면 종업원한테 '둘 중에 누가 더 잘생겼냐'고 물어본다"고 말했다.

두 아들 중 외모적으로 더 닮은 아들을 묻자 "언뜻 봐서는 둘째가 날 닮은 거 같은데 내가 어렸을 때 사진을 보면 큰애 어렸을 때와 굉장히 닮았다"고 답했다.

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또 김성령은 둘째 아들에 대해 "중학교 때 길거리 캐스팅을 당했다. 그때 확 보냈어야 됐다"고 털어놨다. 김성령의 둘째 아들은 당시 차은우와 서강준의 소속사로 알려진 판타지오에 캐스팅됐다고.

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김성령은 "아들은 합격 연락을 기다렸는데 내가 강준이한테 따로 부탁해서 우리 아들한테 연락하지 말아 달라고 부탁했다"고 말했다. 이어 "현재 둘째 아들은 학생인데 DJ 위스퍼로도 활동 중"이라고 덧붙였다.

첫째 아들에 대해서는 "웨이크서핑 대회에서 2등도 하고, 스키 강사로도 활동 중이다. 산으로 강으로 다닌다"고 밝혔다.

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두 아들과 연락을 자주 하느냐는 질문에는 "안 한다. 엄마들이 보통 좋은 글귀 같은 거 보내지 않냐. 나는 잘 안 보내는데 최근에 젠슨황 명언을 캡처해서 보냈더니 1이 없어지지 않는다. 읽지도 않는다"고 말해 웃음을 자아냈다.