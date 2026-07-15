'前롯데' 에이스, 다저스서 '지명할당' 굴욕…KBO팬들 '두근두근' 한국行 다시 택할까

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[스포츠조선 고재완 기자] 지난해까지 롯데 자이언츠의 마운드를 든든하게 지켰던 좌완 투수 찰리 반즈(31·LA 다저스)가 메이저리그 복귀 이후 지독한 생존 서바이벌을 겪고 있다. 다저스에서 또 한 번의 양도지명(DFA) 아픔을 겪은 반즈는 이제 트리플A 강등을 받아들이느냐, 아니면 자유계약선수(FA) 시장으로 나가 새로운 도전을 펼치느냐의 중대한 기로에 섰다.

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LA 다저스 구단은 최근 우완 투수 랜던 낵을 60일짜리 부상자 명단(IL)에서 복귀시키면서, 그의 40인 로스터 자리를 마련하기 위해 좌완 찰리 반즈를 DFA 처리했다. 올 시즌에만 벌써 두 번째 겪는 잔인한 지명할당 처분이다.

반즈의 올 시즌 메이저리그 여정은 그야말로 파란만장했다. 시카고 컵스와 마이너리그 계약을 맺고 시즌을 시작해 지난 4월 중순 빅리그 로스터에 진입했다. 하지만 단 1경기 등판에 그친 뒤 5월 초 DFA 됐고, 좌완 불펜 보강을 노리던 다저스가 그를 웨이버 클레임으로 전격 영입했다.

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다저스 합류 초기에는 2경기 연속 무실점 호투를 펼치며 안착하는 듯했다. 하지만 지난 2일(한국 시각) 오클랜드 애슬레틱스전에서 롱릴리프로 나섰다가 7실점으로 폭망하며 고개를 숙였다. 다저스는 바로 다음 날 그를 마이너리그로 내려보냈고, 결국 이번 로스터 정리 과정에서 방출 대기 명단에 올렸다.

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반즈는 마이너리그 트리플A 오클라호마시티 코메츠로 내려갔다. 반즈는 이미 메이저리그 커리어에서 마이너리그 강등(아웃라이트)을 경험한 적이 있기 때문에, 다저스 산하 트리플A행 지시를 거부하고 곧바로 자유계약(FA) 선언을 할 수 있는 자격을 갖췄다.

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반즈가 다시 FA 시장으로 나올 가능성이 제기되면서, 롯데 팬들의 심장이 다시 뛰기 시작했다. 반즈는 롯데의 가장 꾸준하고 믿음직했던 외국인 에이스 중 한 명이기 때문이다.

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반즈는 압도적인 강속구를 던지는 유형은 아니다. 포심 패스트볼과 싱크러의 평균 구속은 80마일대 후반(약 142~144㎞)에 머문다. 하지만 슬라이더, 체인지업, 그리고 스위퍼로 이어지는 다양한 5개 구종의 배합과 좌타자의 바깥쪽으로 흘러 나가는 날카로운 움직임으로 승부하는 영리한 투수다.

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2022년부터 지난 해까지 매 시즌 3점대 중반의 평균자책점과 150이닝 이상을 책임져 준 철완이었다. 비록 지난 2025시즌에는 다소 부진과 부상이 겹치며 8경기 등판에 그쳤지만, KBO리그에서만큼은 완벽하게 검증된 '1선발급 외인 영입 0순위' 자원이다.

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물론 반즈가 빈번하게 불펜 투수진을 교체하며 이닝 소화력을 필요로 하는 다저스 시스템에 잔류해 트리플A에서 묵묵히 기회를 기다릴 가능성도 배제할 수 없다. 하지만 더 많은 선발 기회와 보장된 대우를 위해 FA 시장으로 눈을 돌린다면, 그의 행선지는 다시 한번 KBO 리그를 뒤흔들 태풍의 핵이 될 전망이다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com