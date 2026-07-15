"25분을 쉰다고??" BTS 나설 하프타임쇼, 월드컵 결승 최대 변수 되나…'미국식 운영'에 불만 Up

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 2026 북중미월드컵 결승전을 앞두고 '미국식 운영'에 또 불만이 제기되고 있다.

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영국 BBC는 15일(한국시각) '뉴저지 스타디움에서 펼쳐질 결승전 하프타임쇼가 최대 26분 간 펼쳐질 가능성이 있다'고 전했다. 방탄소년단(BTS)과 마돈나, 샤키라가 공동 헤드라이너로 나설 결승 하프타임쇼는 특설 무대에서 11분 간 펼쳐질 예정이다. 월드컵 결승전에 하프타임쇼가 펼쳐지는 건 이번이 처음이다.

문제는 시간. BBC는 FIFA 내부 소식통 발언을 인용해 '하프타임쇼를 포함한 휴식 시간은 20분 정도로 예상 중이나, 내부에서 기존 15분에 11분의 공연 시간을 추가하는 안도 고려 중'이라고 전했다.

국제축구연맹(FIFA)은 지난해 미국에서 개최한 클럽월드컵에서 결승 하프타임쇼를 처음으로 선보인 바 있다. 당시 콜드플레이와 도자 캣, 에마뉘엘 켈리 등이 공연에 나섰고, 선수들은 전반전을 마치고 24분을 쉬었다가 후반에 나선 바 있다.

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국제축구평의회(IFAB) 규칙에 따르면 하프타임 휴식 시간은 15분을 넘지 않도록 돼 있다. 적절한 휴식을 주면서도 선수들의 경기 리듬을 끊지 않기 위한 조치다. 이런 15분 하프타임에 익숙한 선수들에게 하프타임쇼로 길어지는 휴식시간은 경기 컨디션 관리를 어렵게 만드는 요소로 작용할 수도 있다는 우려가 대회 전부터 지적된 바 있다.

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이번 북중미월드컵은 결승전 하프타임쇼 외에도 선수들의 수분 보충을 위한 하이드레이션 브레이크가 적용됐다. 그러나 생각보다 더위가 심하지 않은 경기에서도 하이드레이션 브레이크가 의무적으로 이뤄지는 것에 대한 지적이 이어졌다. 결국 대회 주최측이 TV 광고 시간을 위해 하이드레이션 브레이크를 도입했다는 비난이 이어져 왔다.

결승전 운영도 다시 문제가 되고 있다. BBC는 '톰 크루스, 로라 파우시니, 니콜 셰르징거, 로비 윌리엄스 등이 결승전 공연에 출연하고, 제니퍼 허드슨이 미국 국가를 부를 예정'이라고 전했다. 결승에 진출한 양국 외 개최국 국가가 연주되는 건 이례적이다. 이 역시 프로리그에서 국가를 의무 제창 중인 미국의 입김이 작용한 것 아니냐는 시각이다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com