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김숙, 하루 담배 3갑 피우다 끊었더니 "한 달 만에 8kg 쪄..금연 학교 만들 것"

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김숙, 하루 담배 3갑 피우다 끊었더니 "한 달 만에 8kg 쪄..금연 학교 만들 것"

[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 김숙이 금연 후 한 달 만에 8kg이 쪘다고 털어놨다.

15일 '비보티비' 채널에는 '※레전드 사연 탄생※ 김숙 '넌 무슨 병문안 가서 환자를 헷갈리니..' 누구나 하나씩 가지고 있던 천하제일 바보짓 자랑대회'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김숙은 금연 후 3개월 만에 10kg이 쪘다는 사연에 "나는 금연 후 한 달 만에 8kg이 쪘다"고 회상했다.

이어 "나는 처음으로 팔에도 피멍이 생겼다. 살이 갑자기 찌니까 양복 같은 거 입고 하루 종일 있으면 팔꿈치 안쪽에 나선형으로 피멍이 들어있다"며 "살이 쪄서 낀 거다. 옷 때문에 뻘겋게 줄처럼 생겼다. 살쪄본 사람은 안다. 실핏줄 터지듯이 멍이 든다"고 털어놨다.

금연을 위해 초콜릿과 사탕을 입에 달고 살았다는 김숙은 "기본 49~50kg 나가다가 금연하면서 식탐이 늘어났다"며 "이분은 3개월 만에 10kg 늘어난 거면 관리를 잘한 거다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

김숙, 하루 담배 3갑 피우다 끊었더니 "한 달 만에 8kg 쪄..금연 학교 만들 것"

한편 이날 김숙은 연예계 대표 애연가 신기루와 전화 연결에서 금연 학교 개교 계획을 밝혔다.

송은이는 "김숙 교장이 흡연하는 연예인들을 싹 모아서 한 번 할 거다"라고 설명했고, 김숙은 "금연 학교 입소할 때 가방 검사하고 들어오면 팔뚝에 패치 붙일 거다. 몸수색은 내가 직접 하겠다. 교도소랑 똑같이 팬티 내리고 거울 앞에 앉아야 된다"고 말해 폭소케 했다.

또 김숙은 "프로그램이 있다. 금연을 위한 치료 과정이 있다"며 "이걸 어렵게 가면 안 된다. 힘들게 하면 담배가 더 당긴다. 만약에 진짜 담배를 피우지 말아야 된다고 생각하는 사람이 운영하면 스트레스받아서 담배를 피우게 만든다"고 말했다.

그러면서 "나는 하루에 세 갑을 피웠던 사람이다. 어떨 때 담배를 피워야 되는지 정확하게 아는 사람이라 이런 사람이 프로그램을 짜야 한다"며 금연 성공자로서 자신감을 드러냈다.

이에 신기루는 "내 출연료가 얼마 안 되겠지만 드리면서까지도 이 프로그램은 하고 싶다"며 금연 학교 입학 의지를 드러냈다.

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