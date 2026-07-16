[월드컵 리뷰]케인도, 벨링엄도 무릎 꿇었다, '축구의 신' 메시가 강림했다...아르헨티나 월드컵 최고의 역전승, 잉글랜드전 2-1 승리

로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]'축구의 신'이 강림했다. 리오넬 메시가 잉글랜드의 60년 염원을 무너뜨렸다.

Advertisement

아르헨티나는 16일 오전 4시(한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 잉글랜드와의 2026년 북중미월드컵 4강전에서 2대1로 역전승을 거뒀다.

이날 승리로 아르헨티나는 4년 만에 다시 월드컵 결승에 올랐다. 스페인을 상대로 월드컵 2연패를 위한 마지막 도전에 나선다. 반면 잉글랜드는 1966년 이후 60년 만에 월드컵 결승에 도전했으나 이뤄지지 못했다.

로이터연합뉴스

역사가 증명하는 라이벌 관계였다. 1966년 잉글랜드 월드컵에서 첫 맞대결을 벌인 두 국가는 1982년 대서양 남단 포클랜드 제도 영유권을 두고 전쟁을 벌이며 감정의 골이 깊어졌다. 4년 후 디에고 마라도나의 '신의 손' 사건에 잉글랜드가 무너지며 라이벌 관계를 굳혔다. 1998년 프랑스 월드컵에서는 데이비드 베컴의 퇴장으로 큰 화제를 모은 두 팀이다. 이번 맞대결에선 결승행이 달리며 다시금 라이벌로서의 격돌이 불가피했다.

Advertisement

잉글랜드는 4-2-3-1 포메이션을 꺼내들었다. 최전방에 케인, 2선은 모건 로저스, 주드 벨링엄, 앤서니 고든이 자리했다. 3선은 데클런 라이스, 엘리엇 앤더슨이 호흡을 맞췄다. 수비진은 리스 제임스, 존 스톤스, 마크 게히, 제드 스펜스가 출격했다. 골키퍼 장갑은 조던 픽포드가 꼈다.

Advertisement

아르헨티나는 4-4-2 포메이션으로 맞섰다. 리오넬 메시와 훌리안 알바레스가 투톱을 이뤘다. 중원은 알렉시스 맥알리스터, 레안드로 파레데스, 엔소 페르난데스, 줄리아노 시메오네가 섰다. 포백은 니콜라스 탈리아피코, 리산드로 마르티네스, 크리스티안 로메로, 나우에 몰리나가 자리했다. 골문은 에밀리아노 마르티네스가 지켰다.

로이터연합뉴스

경기는 초반부터 신경전이 치열했다. 중원에서 강력하게 격돌한 두 팀음 몸싸움과 충돌 등을 아끼지 않았다. 전반 22분 하이드레이션 브레이크전까지 두 팀은 단 하나의 슈팅도 없이 무려 10개의 파울만 쏟아졌다.

Advertisement

잉글랜드는 전반 33분 프리킥 상황에서 올린 라이스의 킥을 스톤스가 헤더로 마무리했으나, 아쉽게도 골문을 벗어났다. 아르헨티나도 응수했다. 엔소 페르난데스가 박스 정면에서 시도한 중거리 슛이 골대 위로 향하고 마았다.

Advertisement

전반까지 두 팀은 단 슈팅 3개에 그치며 0-0으로 마쳤다. 공격과 득점보다 서로의 신경전에 더 치중했던 45분이었다.

로이터연합뉴스

치열한 경기 균형을 무너뜨리기 위해 분전했다. 후반 7분 알바레스가 박스 우측에서 시도한 슈팅은 픽포드 선방에 막혔다. 알바레스는 재차 슈팅으로 연결했으나, 이마저도 픽포드에게 막혔다.

오랜 공방전 끝에 먼저 미소를 지은 쪽은 잉글랜드였다. 후반 10분 우측에서 로저스가 문전으로 날카롭게 올린 크로스, 좌측에서 중앙으로 쇄도한 고든의 움직임을 수비가 놓쳤다. 고든은 크로스를 가볍게 밀어넣으며 골망을 흔들었다.

선제 실점을 허용한 아르헨티나가 공세를 주도하며 반격에 나섰다. 후반 12분 아르헨티나의 역습, 박스 안 좋은 기회에서 슈팅을 시도하기 전 스펜스가 태클로 이를 차단했다.

픽포드의 선방이 아르헨티나를 울렸다. 후반 24분 메시가 우측에서 날카롭게 올린 크로스, 문전에서 니콜라스 곤잘레스가 헤더로 연결했지만, 이를 픽포드가 차단했다. 후반 30분애는 맥알리스터가 로드리고 데폴의 크로스를 헤더로 마무리했는데 골대를 강타했다.

로이터연합뉴스

잉글랜드는 수비를 보강했다. 후반 교체로만 3명의 수비수를 넣으며 한 골의 지키겠다는 의지를 내비쳤다. 하지만 아르헨티나는 난공불락처럼 보였던 잉글랜드 수비를 무너뜨렸다. 후반 40분 메시의 패스를 받은 엔소가 망설임 없이 중거리 슛을 시도했다. 그간 뚫리지 않았던 픽포드조차 막을 수 없는 궤도로 날아가며 잉글랜드 골문을 열었다.

기세를 탄 아르헨티나가 경기를 뒤집었다. 다시 한번 메시의 발끝이 빛났다. 후반 추가시간 메시가 우측에서 올린 크로스, 날카롭게 문전으로 날아간 공을 라우타로 마르티네스가 헤더로 마무리하며 골망을 흔들었다.

결국 경기는 아르헨티나의 2대1 승리로 마무리됐다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com