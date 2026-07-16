윤동희 나승엽 전준우 정철원 박정민까지 총출동, 롯데 2군 맞아?…선발 박세진 7이닝 무실점 쾌투 → 2대3 끝내기 역전패 [SC포커스]

25일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 7회초 투구를 마친 박정민이 더그아웃으로 향하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.25/

9일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 9회 마운드에서 내려오는 롯데 정철원. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.09/

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[스포츠조선 김영록 기자] 롯데 자이언츠가 퓨처스답지 않은 화려한 라인업을 뽐냈다. 하지만 현실은 끝내기 역전패였다.

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롯데는 15일 전북 익산 야구장에서 열린 퓨처스 KT 위즈전에서 2대3 끝내기 역전패를 당했다.

우익수 윤동희, 1루수 나승엽에 대타 전준우, 필승조 박정민, 마무리 정철원으로 이어지는 화려한 선수 구성이 돋보였다.

3회초 윤동희의 적시타로 선취점을 따냈다. 롯데 선발 박세진은 7회까지 5피안타 2볼넷 무실점의 완벽투로 눈길을 끌었다. 투구수는 91개.

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하지만 8회말 출격한 박정민이 역전 적시타를 허용했다. 박정민은 2사 2,3루에서 최근 SSG 랜더스에서 방출된 뒤 KT에 입단한 이정범에게 2타점 역전 적시타를 허용했다.

21일 오후 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데 자이언츠와 키움 히어로즈의 경기. 9회초 1사 윤동희가 2루타를 친 후 기뻐하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.21/

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 4회초 전준우가 2루타를 치고 질주하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

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벼랑 끝에 몰린 롯데는 9회초 대타 전준우를 기용했다. 전준우는 2군은 자신의 무대가 아님을 증명했다. KT 이정현의 초구를 통타, 좌월 동점 솔로포를 터뜨렸다. 비거리는 120m.

롯데는 9회말 마운드에 정철원을 올리며 필승 의지를 드러냈다. 하지만 정철원은 1사 후 볼넷에 이어 2루 도루까지 허용했고, 이어진 2사 2루에서 KT 유준규에게 끝내기 안타를 맞아 패배의 멍에를 썼다.

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이날 적시타를 친 윤동희와 달리 나승엽은 3타수 무안타 1볼넷 2삼진으로 부진했다. 9회초 대타 홈런을 때린 전준우와 달리 유강남은 역시 9회초 대타로 출전, 좌익수 플라이를 기록했다.

2일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 롯데 나승엽이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.02/

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박세진의 선발 호투는 반가웠지만, 박정민과 정철원이 잇따라 무너지며 후반기 먹구름을 예고했다.

프로야구 후반기는 16일부터 시작된다. 롯데는 대구에서 삼성 라이온즈와 원정 4연전을 벌인다. 첫날 선발 매치업은 롯데 로드리게스, 삼성 양창섭이다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com