"상대 뺨 때리는 역겨운 행동"...패배 후 최악의 추태 저지른 '에이스', 출전 정지 징계 가능성까지 등장 "감정 주체 못하고 선수 폭행"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]주드 벨링엄이 패배 이후 저지른 행동의 여파가 적지 않을 전망이다.

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아르헨티나의 TyC스포츠는 16일(한국시각) '벨링엄은 극적인 패배 이후 발렌틴 바르코의 뺨을 빼렸다'고 보도했다.

잉글랜드는 16일 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 아르헨티나와의 2026년 북중미월드컵 4강전에서 1대2로 역전패했다. 이번 패배로 잉글랜드는 60년 만의 월드컵 결승 진출 도전이 좌절됐다.

로이터연합뉴스

당초 잉글랜드가 먼저 기선을 제압하며 우위를 점하는 듯 보였다. 후반 10분 앤서니 고든의 선제골 이후 잉글랜드는 본격적인 지키기에 돌입했다. 아르헨티나의 파상 공세가 잉글랜드를 무너뜨렸다. 선봉장은 역시 메시였다. 메시는 엔소 페르난데스의 동점골, 라우타로 마르티네스의 역전골까지 모두 도왔다.

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반면 잉글랜드는 에이스가 침묵했다. 16강과 8강에서 모두 멀티골을 터트리며 맹활약했던 벨링엄은 이날 경기 득점 없이 잠잠했다. 팀의 패배를 지켜봐야 했다. 1966년 이후 다시 도전한 월드컵 우승 희망도 이어가지 못한 에이스다.

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더 큰 문제는 벨링엄의 행동이었다. 벨링엄은 이날 경기 종료 후 감정울 주체하지 못하는 모습이었다. 아르헨티나 동료들과 기쁨을 나누던 발렌틴 바르코에게 폭력을 가하는 모습이 포착됐다. 벨링엄은 바르코에게 다가가 뒤통수를 때렸고, 이를 본 아르헨티나 선수단과 충돌했다. 벨링엄은 먼저 저지른 행동에도 불구하고 계속해서 불만 섞인 태도를 유지했다. 일부 선수들이 나서서 말리며 큰 싸움으로 번지지는 않았으나, 벨링엄의 행동운 충분히 문제가 될 수 있는 사안이었다.

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TyC스포츠는 '아르헨티나는 축하 분위기 속에서 라우타로 마르티네스와 훌리안 알바레스를 껴안으며 기쁨을 나눴다. 패배에 체념했던 벨링엄은 갑자기 감정을 터트리며 바르코의 머리를 가격했다. 두 사람은 곧바로 떨어졌고 아르헨티나 대표팀이 결승 진출이라는 영웅적인 성과를 거둔 후 축하 분위기 속에 상황은 더 이상 악화되지 않았다'고 전했다.

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영국의 델레그래프도 '벨링엄이 경기 종료 후 아르헨티나 교체 선수를 때리는 추악하고 역겨운 장면을 연출했다'고 지적했다. 인디펜던트는 '벨링엄이 일부러 바르코의 뒤통수를 치는 행동을 보였다'고 했다.

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추가 징계 가능성까지 거론되고 있다. 볼라빕은 '벨링엄은 경기 후 축하 세리머니 도중 아르헨티나 미드필더 발렌틴 바르코를 가격하는 모습이 TV 카메라에 포착되면서 큰 논란의 중심에 섰다. 아직 징계 조치는 발표되지 않았지만, 해당 영상으로 인해 FIFA가 이번 충돌 사건을 조사할 가능성과 잉글랜드가 이미 탈락했음에도 불구하고 벨링엄이 출전 정지 징계를 받을 수 있는지에 대한 물음이 제기되고 있다. 규정에 따르면, 경기 종료 후에도 폭력 행위, 비신사적인 행위, 신체적 또는 언어적 공격은 징계 심사 대상이 된다'고 밝혔다. 패자의 품격조차 보여주지 못한 벨링엄이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com