"초5 때 164cm, 섹시하다며 대학생이 대시"...강예빈, 성숙 외모에 아찔한 오해

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 강예빈이 초등학교 5학년 시절 성숙한 외모 때문에 대학생에게 대시를 받았던 일화를 공개했다.

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15일 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'에는 '강예빈, 저화질 캠 뒤에 숨어 수많은 남심을 울린 하두리 여신'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 강예빈은 "초등학교 5학년 때 어떤 대학생 오빠가 저를 성인으로 착각해 대시한 적이 있다"고 운을 뗐다.

그는 "당시 그 오빠가 저를 보고 '저 애기 되게 섹시하다'고 말했다"며 "처음에는 저를 성인으로 생각하고 다가왔던 것"이라고 당시를 떠올렸다.

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강예빈은 이 같은 오해의 이유로 또래보다 훨씬 큰 키와 성숙한 외모를 꼽았다.

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그는 "초등학교 5학년 때 이미 키가 164cm였다"며 "전학 온 친구들은 저를 교생 선생님으로 착각하기도 했다"고 말했다.

이어 "머리도 길었고 몸에 붙는 청바지를 즐겨 입었다. 보호 안경도 쓰고 다녀서 사람들이 초등학생으로 보지 않았던 것 같다"고 덧붙였다.

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예상치 못한 어린 시절 일화가 공개되자 출연진은 놀라움을 감추지 못했고, 강예빈은 성숙한 외모 때문에 생겼던 다양한 에피소드를 솔직하게 전하며 웃음을 자아냈다.

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한편 강예빈은 2004년 게임 모델로 데뷔해 '하두리 여신'이라는 별명으로 큰 인기를 얻었다.

이후 tvN '막돼먹은 영애씨', KBS 2TV '왕가네 식구들' 등 다양한 드라마와 예능 프로그램에서 활동을 이어오고 있다.

narusi@sportschosun.com