'인성의 아이콘'이 어쩌다가! 패배 후 이성 잃은 英에이스, 아르헨 선수 뒤통수 가격 '추태'...'스포츠맨십 잃었다' 비판 봇물, 추가 징계 가능성까지

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[스포츠조선 박찬준 기자]'인성의 아이콘'이 보여준 '추태'에 세계가 놀랐다.

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주드 벨링엄이 논란에 휩싸였다. 잉글랜드는 16일(이하 한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 아르헨티나와의 2026년 북중미월드컵 4강전에서 1대2로 충격의 역전패를 당했다. 잉글랜드는 후반 10분 앤서니 고든의 선제골로 앞서나갔다. 곧바로 지키기에 돌입했다.

아르헨티나의 파상 공세가 이어졌다. 조던 픽포드의 선방쇼 속 좀처럼 기회를 만들지 못하던 아르헨티나는 후반 40분 마침내 승부를 원점으로 돌렸다. 드디어 리오넬 메시의 발끝이 번쩍이기 시작했다. 메시의 패스를 받은 엔소 페르난데스가 환상적인 중거리 슈팅으로 픽포드를 뚫었다. 파고들 것처럼 하며 패스를 건넨 메시의 센스가 빛났다.

기세를 탄 아르헨티나가 기어코 승부를 뒤집었다. 이번에도 메시에서 출발했다. 추가시간 메시가 오른쪽에서 올린 날카로운 크로스를 라우타로 마르티네스가 헤더로 마무리했다. 아르헨티나가 결승에 올라간 순간이었다.

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메시는 이날 도움을 추가하며 이번 월드컵 7경기 모두에서 공격포인트를 기록했다. 조별리그부터 준결승까지 7경기 연속 공격포인트(8골 4도움)를 작성한 것은 월드컵 역사상 처음이다.

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메시를 막지 못한 잉글랜드는 또 다시 메이저 잔혹사에 울었다. 1966년 잉글랜드 대회 이후 60년 만의 월드컵 결승 진출을 꿈꿨지만, 마지막 5분을 버티지 못했다. 잉글랜드는 이후 준결승만 3번 올랐을 뿐이다. 유로 대회에서도 결승만 두 번 오르고 한번도 우승해보지 못했다.

눈 앞에서 결승행 티켓을 놓친 잉글랜드 선수들을 고개를 숙였다. 지금까지 6골을 기록하며 잉글랜드를 하드캐리했던 벨링엄은 더욱 강한 좌절감을 드러냈다. 벨링엄은 매 경기마다 '헤이 주드'를 열창해주는 팬들을 위해 결승에 오르겠다는 강한 동기부여로 무장돼 있었다. 벨링엄은 경기 내내 아르헨티나 선수들과 충돌하고, 판정에 강하게 항의하는 등 평소보다 흥분한 모습이었다.

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패배로 이성을 잃은 듯 했다. 경기 후 홀로 서 있던 벨링엄은 아르헨티나 동료들과 기쁨을 나누던 발렌틴 바르코와 충돌했다. 찰나의 순간이었다. 갑자기 손으로 그의 뒤통수를 때렸다. 상황이 격해졌다. 니콜라 오타멘디가 나서 벨링엄을 밀쳤지만, 벨링엄도 물러서지 않았다. 삿대질을 하며 바르코에게 설명을 요구했다. 그를 따라가며 계속해서 거친 동작을 취했다.

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결국 엘리엇 앤더슨을 비롯한 잉글랜드와 아르헨티나 선수들이 벨링엄을 말리며 상황은 더 큰 충돌로 번지지 않았다. 벨링엄은 이번 대회 내내 놀라운 경기력과 따뜻한 인성으로 주목을 받았다. 콩고민주공화국전 승리 후 휠체어를 탄 베네수엘라 기자가 최근 지진으로 고통받는 국민들을 위한 메시지를 부탁하자, 상체를 숙인채 진심 어린 메시지를 전하며 전세계의 찬사를 받았다.

하지만 이번 행동으로 도마위에 올랐다. 스페인 '문도 데포르티보'는 '벨링엄이 패배를 받아들이지 못했다. 바르코의 뒤통수를 때린 뒤 여러 아르헨티나 선수들과 충돌했다'며 '패배를 스포츠맨답게 받아들이지 못했다'며 강하게 비판했다.

영국 '토크스포츠'는 벨링엄이 이번 사건으로 징계를 받을 수도 있다고 했다. 이 매체는 '벨링엄은 사건이 조사에 들어간다면 소급해서 징계를 받는다'고 했다. 잉글랜드는 19일 미국 플로리다주 마이애미의 하드록 스타디움에서 프랑스와 3-4위전을 치른다. 라이벌 국가와의 맞대결인만큼, 잉글랜드 입장에서는 승리에 대한 동기부여가 크다. 하지만 핵심 자원인 벨링엄의 출전 여부가 불투명해 잉글랜드 입장에서는 큰 타격을 입게 됐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com