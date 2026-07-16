'추성훈 딸' 추사랑, 14세 사춘기 딸의 오열 인터뷰..."엄마는 내 롤모델" (편스토랑)

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[스포츠조선 김수현기자] '신상출시 편스토랑' 사춘기를 맞은 추사랑과 엄마 야노시호가 서로에게 꺼내지 못했던 진심을 털어놓는다. 엄마에게 차마 말하지 못했던 속마음을 처음으로 공개한 가운데, 야노시호 역시 예상하지 못했던 딸의 진심에 눈물을 쏟는다.

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7월 16일(목) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 야노시호가 사춘기를 맞이한 딸 사랑이를 위해 특별한 선물을 준비한다. 사춘기 때문에 하루에도 몇 번씩 기분이 오르락내리락하는 사랑이는 엄마 야노시호를 향한 속마음을 전한다. 상상도 못 했던 딸의 진심에 사랑이도, 야노시호도 눈물을 흘린다고 해 '편스토랑' 본 방송이 주목된다.

이날 공개되는 VCR 속 야노시호는 딸 사랑이를 위해 무려 '사춘기 파티'를 준비했다. 긍정의 여왕인 야노시호다운 사춘기 대처법이지만 '편스토랑' 식구들은 정작 사랑이가 어떤 반응을 보일지 조마조마해하면서 지켜봤다고. 특히 사랑이가 엄마 야노시호와 함께 시간을 보내던 중 갑자기 바닥에 철퍼덕 드러눕는 모습이 포착된 것으로 알려져, 더욱 궁금증이 높아진다. 이런 '추쪽이' 모먼트에 야노시호는 어떻게 대처했을까.

그런가 하면 이날 사랑이는 그동안 누구에게도 말하지 않았던 엄마에 대한 속마음을 털어놨다. 야노시호는 자신과 남편 추성훈이 바빠 사랑이가 자주 혼자 시간을 보내야 하는 것이 괜찮은지, 사춘기 사랑이가 요즘 무슨 생각을 하는지 등을 궁금해했다. 엄마에게는 잘 이야기를 하지 않는다는 것. 야노시호의 부탁을 받은 제작진은 엄마를 대신해 사랑이의 마음을 알아보기 위해 사랑이에게 '엄마 평가 설문지'를 전했다.

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사랑이는 질문 하나하나에 진지하게 고민한 뒤 답했다. 사랑이의 답변이 공개될 때마다 야노시호는 "전혀 몰랐다"라며 놀라움을 감추지 못했다. 그중에서도 사랑이가 "엄마는 내 롤모델"이라고 털어놓자, VCR을 지켜보던 야노시호는 눈물을 참지 못했다는 전언. 사랑이 역시 엄마에 대한 이야기를 하며 눈물을 뚝뚝 흘렸다고.

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사랑이가 엄마를 떠올리며 눈물을 보인 무엇일까. 엄마 야노시호도 눈물을 흘릴 수밖에 없었던 사랑이의 진심은 무엇일까. 힘든 사춘기를 지나고 있는 사랑이와 야노시호 모녀의 이야기는 7월 16일 목요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 확인할 수 있다.

shyun@sportschosun.com