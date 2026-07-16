신성 "박소영과 썸 탔는데..6개월 만에 결혼하더라" ('신랑수업2')

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 신성이 과거 '신랑수업'에서 썸을 탔던 상대와의 추억을 떠올리며, 관계가 끝난 지 6개월 만에 결혼 소식을 접했던 당시의 심경을 털어놨다.

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17일(금) 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 김요한이 신성을 비롯해, '신랑수업2' MC인 송해나, 특별 게스트 박은혜와 뭉쳐 솔로들만의 '캠핑장 회동'을 즐기는 현장이 공개된다.

이날 김요한은 신성과 만나 '썸 종료' 근황을 솔직하게 밝힌다. 신성은 "나도 3년 전 '신랑수업'에서 썸을 탔는데, 잘 안된 후 그분이 6개월 뒤쯤 결혼하시더라"라며 '동병상련'에 젖는다. 김요한은 "진짜 궁금해서 그런데, 그 당시 심정이 어땠어?"라고 돌발 질문하고, 잠시 '먼 산'을 보던 신성은 "그런데 나는 사실…"이라며 조심스럽게 입을 연다. 과연 신성이 '구 썸녀'를 향해 뒤늦게 밝힌 진심은 무엇일지 궁금증이 쏠린다.

이후로도 김요한과 신성은 "혹시 울고 있는 건 아니지?", "지금 시작하자는 거야?"라며 찐친만의 '디스전'을 이어간다. 그러던 중, '솔로 캠핑'에 초대받은 두 사람은 "오늘은 선의의 경쟁!"이라며 새롭게 의욕을 불태운다. 두 사람은 "한 사람이 마음에 든다고 뒤에서 따로 DM 보내지 말기", "배구공으로 스파이크를 때린다거나 노래를 부르는 매력 어필 금지!"라며 도착 전부터 티격태격 신경전을 벌인다. 그런데 이들을 맞이한 상대는 바로 송해나와 박은혜로, 서로를 잘 아는 김요한과 송해나는 "너무 좋다~"라는 반어법(?)으로 '손사래'를 쳐 웃음을 안긴다.

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반면 송해나와 초면인 신성은 "너무 매력 있으시고 훌륭하시다"라며 곧장 '폴인럽'의 눈빛을 드러낸다. 신성은 송해나에게 선풍기 바람을 양보하는 매너를 발휘하는가 하면, 식재료를 준비하던 중 송해나를 괜스레 따라다니며 은근히 호감을 표현한다. 핑크빛 기류 속, 김요한과 신성은 각각 꽃게구이와 묵은지 닭볶음탕을 요리하며 '여심'을 사로잡기 위한 정면 승부에 돌입한다.

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요리 내내 송해나를 둘러싸고 시기와 질투, 암투가 난무했던 전말을 비롯해, "친구들은 대부분 가정이 있어서, 연락할 사람이 없을 때 외롭다"라고 성토가 쏟아진 솔로들의 '공감 토크' 현장은 17일(금) 밤 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서 만날 수 있다.

한편 앞서 신성은 2024년 '신랑수업'을 통해 개그우먼 박소영과 핑크빛 분위기를 이어갔지만, 220일 만에 관계를 정리했다. 이후 박소영은 같은 해 12월 프로야구 선수 출신 문경찬과 결혼해 화제를 모았다.

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jyn2011@sportschosun.com