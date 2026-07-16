'강남♥' 이상화, 레깅스핏 자랑할만하네...현역급 몸매 자신감 "복귀할까?"

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[스포츠조선 김수현기자] 전 스피드스케이팅 국가대표 이상화가 변함없는 운동 실력과 탄탄한 몸매를 공개하며 팬들의 시선을 사로잡았다.

16일 이상화는 "비 온 뒤 맑았던 어느 날. 촬영 겸 운동 완료"라는 글과 함께 근황 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 이상화는 운동을 마친 뒤 여유로운 포즈를 취하고 있는 모습이다.

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운동복을 입은 그는 군살 하나 없는 등 라인과 탄탄한 어깨 근육을 드러내 눈길을 끌었다.

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특히 국가대표 출신다운 균형 잡힌 체형과 선명한 등근육이 감탄을 자아냈다. 과감하게 등을 노출한 의상에도 건강미 넘치는 몸매와 자신감 있는 포즈가 어우러지며 현역 시절을 떠올리게 했다.

이상화는 "오랜만에 느껴보는 이 힘듦도 나쁘지 않았다. 복귀할까?"라고 덧붙이며 운동 후 소감을 전했다.

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한편 이상화는 2019년 가수 강남과 결혼한 이후 방송과 다양한 예능 프로그램을 통해 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

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선수 은퇴 후에는 스피드스케이팅 해설위원과 방송인으로 활동 영역을 넓히며 활발한 행보를 이어가고 있다.

shyun@sportschosun.com