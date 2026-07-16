78만 먹방 유튜버, 기내식 20번 주문 '민폐 논란'…결국 사과문·영상 삭제

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[스포츠조선 김준석 기자] 구독자 78만 명을 보유한 먹방 유튜버가 기내식 먹방 콘텐츠로 '민폐' 논란에 휩싸인 끝에 사과문을 올리고 해당 영상을 삭제했다.

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해당 유튜버는 15일 자신의 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 장문의 사과문을 게재하고, 최근 공개했던 '라면 10개 주세요. 비즈니스 기내식은 대체 얼마나 먹을 수 있을까?' 영상을 비공개 처리했다.

앞서 그는 비행기에 탑승해 제공되는 기내식은 물론 라면과 간식을 수차례 추가 주문하는 먹방 콘텐츠를 선보였다. 약 15시간의 비행 동안 라면을 7차례 먹는 등 총 20차례에 걸쳐 음식을 주문해 먹는 모습이 담겼다.

영상 공개 이후 온라인에서는 "기내식이 무한리필이냐", "승무원에게 과도한 부담을 준 것 아니냐", "좁은 기내에서 계속 식사하는 것은 다른 승객들에게도 민폐다" 등의 비판이 이어졌다.

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논란이 커지자 그는 사과문을 통해 "업로드했던 기내식 영상이 많은 분들께 불편함을 끼쳐드려 너무 죄송스럽다"며 "썸네일과 영상 내용이 더욱 자극적으로 보이게 해 더 큰 불편을 드린 것 같다"고 고개를 숙였다.

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이어 "새로운 콘텐츠를 만들어봐야겠다는 생각만 앞서 탑승하면서 승무원분들께 양해를 구하고 괜찮다고 하시면 괜찮겠지라고 쉽게 판단했다"며 "반복적으로 너무 많은 기내식을 요청함으로 인해 승무원분들께 부담이 될 수 있고, 같은 공간을 이용하셨던 다른 승객분들께서 불편함을 느낄 수 있다는 점을 충분히 생각하지 못했다"고 인정했다.

그러면서 "조금 더 세심하게 고려하지 못한 것은 확실히 제 부족한 판단이었다. 죄송하다"며 "앞으로는 재미있는 콘텐츠를 만드는 것보다 그 과정에서 주변 분들께 불편과 부담을 드리지 않는 것이 먼저라는 점을 잊지 않겠다. 제 욕심만 앞세우지 않고, 주변에 폐를 끼치거나 이기적인 행동이 되지 않는지 더 신중하게 생각하겠다"고 밝혔다.

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끝으로 그는 "담당해주셨던 승무원분께도 진심으로 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다"며 "무리한 부탁을 계속 드렸는데도 내릴 때까지 웃으며 친절하게 대해주셔서 감사했다. 그 친절에 너무 기대 행동했던 것 같아 더욱 죄송하다"고 거듭 사과했다.

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narusi@sportschosun.com