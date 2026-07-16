'14세' 추사랑, 벌써 172cm·48kg..모델 母 야노시호도 놀란 피지컬

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[스포츠조선 정유나 기자] '편스토랑' 야노시호 딸 추사랑이 우월한 피지컬을 자랑했다.

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16일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 긍정의 여왕 야노시호가 사춘기를 맞이한 딸 사랑이와 특별한 하루를 보내는 모습이 그려진다.

이날 공개된 VCR 속 야노시호는 "사춘기는 당연한 성장과정이니까 긍정적으로 바라보는 것이 좋다고 생각한다"라며 사랑이를 위한 깜짝 선물로 직접 '사춘기 파티'를 준비했다. 사랑이가 입을 예쁜 옷, 풍선 장식, 식순까지 준비한 야노시호는 "(사랑이가) 기뻐할 것"이라며 기대했다.

이를 본 MC 붐은 "사랑이가 더 싫어할 수 있다"며 걱정했지만, 다행히 파티 현장을 본 추사랑은 "고맙다"며 미소를 지었다.

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그런가 하면 야노시호의 딸바보 면모도 포착됐다. 자신이 준비한 옷으로 갈아입은 딸 사랑이를 보고 "인어공주 같다"라며 눈을 반짝반짝 빛낸 것. 이때 톱 모델 엄마를 꼭 닮아 비현실적인 사랑이의 피지컬이 시선을 강탈했다. 이에 야노시호는 즉석에서 사랑이의 신체검사를 진행했다. 14세 사랑이의 키는 무려 172cm. 엄마 키만큼 커진 것.

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또 사랑이의 몸무게는 48.75㎏였다. 사랑이의 완벽한 몸매에 출연자들은 "피지컬이 장난 아니다"라고 감탄했다.

jyn2011@sportschosun.com