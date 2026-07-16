장윤정, 혼술하며 눈물…'친모 논란'에도 약속 지켰다 "하고 싶은 말 많아"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 장윤정이 친모 논란으로 시끄러운 가운데서도 약속을 지키는 의리를 보였다.

Advertisement

16일 장윤정의 유튜브 채널에서는 '인사드립니다'라는 제목의 짧은 영상이 게재됐다.

식당에서 홀로 술을 마시는 모습을 공개한 장윤정은 "여기가 어디길래 혼자 술을 먹나 하실 텐데요. 방송 프로그램을 통해 알게 된 후배가 일하는 곳"이라 밝혔다.

후배가 "진짜 오실 줄 몰랐다"고 인사하자 장윤정은 "나는 말하면 지킨다"고 밝혔다. 장윤정은 "그냥 진짜 지나가는 말로 했다. 자기 종로에서 알바한다길래 갑자기 생각났다"고 남다른 후배 사랑을 드러냈다.

Advertisement

이어 장윤정이 홀로 술을 마시는 모습이 계속 이어졌다. 장윤정은 후배와 대화를 나누며 웃다가도 휴대폰 화면을 보며 눈물을 훔치는 모습까지 담겨 안타까움을 자아냈다.

Advertisement

장윤정은 자막을 통해 "어떻게 지내나 싶으셨죠? 저는 어찌저찌 이렇게 지내고 있습니다"라며 "하고 싶은 이야기가 참 많은데요. 노래로 만들어봐야겠어요. 그리고 감사합니다"라며 자신을 지지해준 팬들에게 감사 인사를 전했다. 이어 "다시 재미있고 따뜻한 위로가 되는 콘텐츠로 찾아뵙겠다"고 덧붙였다.

한편, 장윤정의 친모 육씨는 최근 또 투자 사기 의혹에 휘말려 논란의 중심에 섰다. 육 씨는 지난 2015~2017년 지인들에게 약 4억 원을 빌린 뒤 갚지 않은 혐의로 실형을 선고 받았던 바 있다. 이 문제로 장윤정은 모친을 손절하며 추가 피해를 방지하려 노력했으나 최근 육 씨가 장윤정과 연락하는 것처럼 꾸민 문자 메시지와 투자 확인서를 이용해 지인들에게 투자금 명목으로 돈을 받아 챙긴 의혹으로 고소장이 접수됐다

Advertisement

jlee@sportschosun.com