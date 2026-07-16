'일주일간 야구만 기다렸다' 인천 KIA-SSG전, 2만3000석 전부 매진[인천 현장]

사진=SSG 랜더스

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[인천=스포츠조선 나유리 기자]올스타 브레이크가 끝난 직후, 3일 연휴를 앞두고 야구장에 다시 구름 관중이 몰렸다.

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16일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 SSG 랜더스의 맞대결이 2만3000석 매진을 기록했다. 경기 개시 직후인 오후 6시40분을 기준으로 전석 티켓이 전부 팔리면서 매진이 확정됐다. SSG의 올해 홈 경기 13번째 만원 관중이다.

KBO리그는 지난 10일 올스타 휴식기에 돌입했다. 11일 올스타전을 마친 후 다시 4일간의 짧은 휴식 기간을 갖고, 16일부터 인천과 잠실, 대전, 대구, 창원 5개 구장에서 후반기 페넌트레이스를 시작했다.

이로써 SSG는 지난 3월 KIA타이거즈 개막 2연전을 시작으로, 5월 1일(금)~3일(일) 롯데 자이언츠 3연전, 5일(화) NC 다이노스전, 15일(금)~17일(일) LG 트윈스 3연전, 6월 27일(토)~28일(일) 한화 이글스전, 4일(토) 삼성 라이온즈전에 이어 열세번째 만원 관중을 기록할 수 있게 됐다.

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인천=나유리 기자 youll@sportschosun.com