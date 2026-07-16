후반기 첫날 첫타석부터 쾅! KIA 김도영 보고있나? 오스틴이 한발 앞섰다 [잠실현장]

16일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. 1회말 오스틴이 선제 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.16/

16일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. 1회말 오스틴이 선제 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.16/

16일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. 1회말 오스틴이 선제 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.16/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 시즌 MVP를 향해 뚜벅뚜벅 걷는 분위기다. LG 트윈스 오스틴이 후반기 첫 타석을 홈런으로 장식했다.

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오스틴은 16일 잠실구장에서 열린 KT 위즈와의 후반기 첫번째 시리즈 1경기 1회말 공격에서 좌측 담장을 넘기는 솔로 홈런을 쏘아올렸다.

이날 LG는 홍창기(우익수) 박해민(중견수) 오스틴(1루) 송찬의(좌익수) 문보경(3루) 박동원(포수) 오지환(유격수) 이재원(지명타자) 신민재(2루) 라인업으로 경기에 임했다. 선발은 앤더스 톨허스트.

KT는 최원준(우익수) 김현수(1루) 안현민(지염타자) 힐리어드(좌익수) 허경민(3루) 김상수(2루) 배정대(중견수) 한승택(포수) 권동진(유격수)로 맞섰다. 선발은 로건 앨런.

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경기전 시구자로 나선 배우 하지원씨가 타석에 있던 KT 최원준의 몸에 맞는 볼을 던져 좌중을 웃겼다.

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1회초 선공에 나선 KT는 2사 후 안현민이 중전안타로 출루했지만, 득점과 인연은 없었다.

16일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. 1회말 오스틴이 선제 솔로홈런을 치고 홈인하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.16/

1회말 LG는 홍창기가 삼진, 박해민이 땅볼로 물러난 뒤 오스틴이 타석에 들어섰다. 오스탄은 볼카운트 2B2S에서 5구째 139㎞ 컷패스트볼을 시원하게 당겼다. 그대로 좌중간 담장 너머 관중석에 꽂혔다. 타구 속도는 172.2㎞, 발사각은 28.8도, 비거리는 137.2m 였다.

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이날 LG의 선제 솔로포이자 오스틴의 시즌 28호포다. 홈런왕을 경쟁중인 KIA 타이거즈 김도영(27개)보다 한발 앞섰다.

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오스틴은 전반기 타율 3위(3할3푼9리) 홈런 공동 1위 타점 2위(83개) 최다안타 3위(111개) 득점 공동 1위(69개) 출루율 6위(4할2푼1리) 장타율 1위(6할6푼1리) OPS 1위(출루율+장타율)를 기록한 바 있다. 타격 부문에서는 가장 강력한 시즌 MVP 후보다.

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com