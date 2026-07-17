Advertisement

'세븐♥' 이다해, 배 내밀고 깜짝 공개한 D라인 "먹을것 챙겨줘 살 더쪄"

입력

'세븐♥' 이다해, 배 내밀고 깜짝 공개한 D라인 "먹을것 챙겨줘 살 더쪄"

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이다해가 임신 중 근황을 공개하며 행복한 예비 엄마의 일상을 전했다.

이다해는 16일 자신의 SNS에 "누가 임산부인지 맞혀 보세요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 이다해는 지인들과 함께 포즈를 취하고 있는 모습이다. 그는 살짝 드러난 D라인을 수줍게 내밀며 미소를 짓고 있으며, 지인들 역시 배를 내밀고 코믹한 표정을 지어 유쾌한 분위기를 자아냈다.

'세븐♥' 이다해, 배 내밀고 깜짝 공개한 D라인 "먹을것 챙겨줘 살 더쪄"

이어 이다해는 "중국 직원이 챙겨준 임산부에게 좋은 중국 보양식"이라며 선물 받은 음식도 공개했다. 임신한 자신을 위해 주변에서 정성껏 챙겨주는 모습이 눈길을 끌었다.

이다해는 "하도 여기저기서 먹을 거 챙겨줘서 상하이 와서 살 더 찜"이라며 임신 후 달라진 몸 상태를 솔직하게 털어놓기도 했다.

한편, 배우 이다해는 2023년 가수 세븐과 결혼했다. 결혼 3년 만인 지난 5월, 임신 소식을 알려 많은 축하를 받았다. 2세의 성별은 딸인 것으로 전해졌다.

jyn2011@sportschosun.com

영문 기사 보기 (View English Article)

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement