韓 축구 웃고 日 축구 눈물! '괴물 수비수' 김민재 매각 NO '중요한 역할'→'일본 국가대표' 이토 비상 '2000만유로 방출 허용'

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 대한민국 월드컵대표팀의 공식 기자회견. 김민재가 질문에 답하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 김민재의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김가을 기자]한-일 '희비'가 엇갈리고 있다.

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일본 축구 전문 매체 '사커다이제스트'는 16일 '바이에른 뮌헨(독일)이 올 여름 수비진 구성을 두고 대한민국 대표와 일본 대표의 대우가 논란이 됐다. 김민재와 이토 히로키의 얘기'라고 보도했다.

바이에른 뮌헨은 2025~2026시즌 독일 분데스리가, 독일축구협회(DFB) 포칼(독일컵)에서 '더블'(2관왕)을 완성했다. 대기록도 작성했다. 바이에른 뮌헨은 분데스리가에서 28승5무1패(승점 89)를 기록했다. 총 득점은 122골로 1971~1972시즌 세운 분데스리가 역대 최다 101골 기록을 52년 만에 갈아치웠다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 김민재 등 선수들이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

'디펜딩 챔피언' 바이에른 뮌헨은 새 시즌을 앞두고 선수단 구성에 몰두하고 있다. '사커다이제스트'는 '바이에른 뮌헨은 센터백 듀오로 다요 우파메카노와 조나단 타를 보유하고 있다. 조건에 따라 김민재와 이토를 매각할 가능성이 거론돼 왔다. 현재는 김민재를 팀에 남기는 방침이 확정된 것으로 보인다'고 했다.

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이 매체는 '스카이스포츠 독일판'의 보도를 인용해 '김민재는 더 이상 매각 대상이 아니다. 선수 본인도 올 여름 이적을 적극적으로 노리고 있지 않다. 김민재는 다음 시즌 중요한 역할을 맡게 될 것이다. 빈센트 콤파니 바이에른 뮌헨 감독은 센터백 선수들의 부담을 관리해야 하기 때문'이라고 전했다.

사진=AP 연합뉴스

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이토의 상황은 불투명하다. '스카이스포츠 독일판'은 '이토의 이적 가능성은 구체적으로 존재한다. 그는 부상에 시달려왔다. 바이에른 뮌헨은 그에 대한 제안을 듣는 데 열린 입장을 보이고 있다. 2000만유로에 육박하는 금액이라면 방출을 허용할 것으로 보인다. 바이에른 뮌헨은 이토 영입 당시 2500만유로의 바이아웃을 행사했다. 이토는 스페인 이적의 매력을 느끼고 있다. 앞으로 몇 주 안에 이토의 향방은 더욱 명확해질 것'이라고 했다.

'사커다이제스트'는 '김민재는 바이에른 뮌헨에 남고, 이토는 새로운 팀으로 가게 되는 것일까. 이토는 바이에른 뮌헨 합류 뒤 계속된 부상으로 원하는 대로 활약하지 못했다. 그의 앞으로가 주목된다'고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com