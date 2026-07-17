"메시가 밟았잖아!" 또 아르헨티나 판정 논란 터졌다…英 분노 폭발 '왜 VAR 판정 안 하나'→'결승골 무효' 주장 나왔다

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[스포츠조선 김가을 기자]잉글랜드가 분노하고 있다.

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영국 언론 '데일리메일'은 16일(이하 한국시각) '잉글랜드 팬들은 아르헨티나의 결승골이 무효였어야 했다고 주장한다. 리오넬 메시(아르헨티나)가 파울을 범한 것으로 보인다'고 보도했다.

토마스 투헬 잉글랜드 월드컵대표팀 감독이 이끄는 잉글랜드는 16일 미국의 애틀랜타 스타디움에서 열린 아르헨티나와의 2026년 북중미월드컵 4강전에서 1대2로 역전패했다. 잉글랜드는 후반 10분 앤서니 고든의 선제골로 앞서갔다. 그러나 엔조 페르난데스, 라우타로 마르티네스에게 연속 실점하며 고개를 숙였다. 잉글랜드는 1966년 자국에서 열린 대회 이후 60년 만의 월드컵 결승 무대를 노렸으나, 뜻을 이루지 못했다. 이번에도 메이저 대회 잔혹사를 끊지 못했다. 잉글랜드는 월드컵에서 1966년에 딱 한 차례 우승했다. 이후 이번까지 준결승까지만 3번 올랐다. 유로에서는 준우승만 두 차례 기록했다.

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'데일리메일'은 '아르헨티나 알렉시스 맥 앨리스터가 골대를 맞춘 뒤 볼이 튕겨나왔다. 이를 잡기 위해 메시와 제드 스펜스의 경합이 벌어졌다. 스펜스가 메시보다 먼저 공을 잡았지만, 그 과정에서 메시에게 결려든 것으로 보였다. 스펜스는 곧바로 불편한 듯 몸을 돌렸지만, 주심은 경기를 진행했다. 이후 몇 초 뒤 메시의 크로스를 받은 라우타로 마르티네스가 골을 넣었다. 잉글랜드 팬들은 SNS(소셜네트워크서비스)를 통해 왜 비디오 판독(VAR)을 하지 않았는지 의문을 제기하고 있다. 일부 팬들은 메시가 스펜스에게 파울을 범했다고 주장하고 있다. 분노한 잉글랜드 팬들은 메시의 파울로 아르헨티나의 결승골은 무효였어야 했다고 주장한다'고 했다.

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이 매체에 따르면 팬들은 '왜 VAR은 아르헨티나에 불리한 득점일 때만 작동하는 것인가', '메시가 스펜스를 밟았는데 왜 완전히 무시했나' 등의 반응을 보였다.

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아르헨티나는 이번 대회 내내 판정 논란 의혹을 받고 있다. 이집트축구협회는 아르헨티나와의 경기에서 2-0으로 앞서다 2대3으로 패한 뒤 분노했다. 호삼 하산 이집트 월드컵대표팀 감독은 "월드컵 본선이 아르헨티나에 유리하게 치우쳐 있다. 메시가 가능한 한 오랫동안 대회에 남아 있어야 하고 세계 챔피언이 계속 경기를 할 수 있어야 한다는 상업적 고려로 이집트팀이 부당하게 대우받았다"고 주장했다. 경기 뒤 이집트축구협회는 국제축구연맹(FIFA)에 이날 경기를 진행한 프랑스 심판진을'심각한 판정 오류'와 '(심판의) 이중 잣대'가 있었다며 제소했다. 조제 모리뉴 레알 마드리드 감독도 이 경기 판정에 대해 '대낮의 강도 같은 행위'라고 강력 비판했다.

8강에서 아르헨티나에 1대3으로 패한 스위스의 수비수 마누엘 아칸지는 "사소한 것 하나하나가 우리에게 불리하게 작용했다. 이렇게 일방적인 경기는 처음 경험해본다"고 말했다. 무라트 야킨 스위스 월드컵대표팀 감독도 심판 판정에 대해 "도저히 이해할 수 없다"고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com