"이게 축구야!" 분노 폭발 해리 케인 날벼락…"당장 나가" 경질 요구→'대반전!' 토마스 투헬 감독, 2년 더 잉글랜드 지휘봉 잡는다

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[스포츠조선 김가을 기자]토마스 투헬 잉글랜드 월드컵대표팀 감독이 경질 요구에도 잔류할 것으로 보인다.

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영국 언론 '더선'은 17일(이하 한국시각) '투헬 감독에 대한 충격적인 평가가 내려졌다. 그는 잉글랜드가 2026년 북중미월드컵에서 충분히 잘하지 못했다고 인정했다. 아르헨티나를 상대로 참패했음에도 감독직은 유임될 것으로 보인다'고 보도했다.

잉글랜드는 16일 미국의 애틀랜타 스타디움에서 열린 아르헨티나와의 북중미월드컵 4강전에서 1대2로 역전패했다. 잉글랜드는 후반 10분 앤서니 고든의 선제골로 앞서갔다. 그러나 엔조 페르난데스, 라우타로 마르티네스에게 연속 실점하며 고개를 숙였다. 잉글랜드는 1966년 자국에서 열린 대회 이후 60년 만의 월드컵 결승 무대를 눈앞에 뒀으나 패배를 떠안았다. 이번에도 메이저 대회 잔혹사를 끊지 못했다. 잉글랜드는 월드컵에서 1966년에 딱 한 차례 우승했다. 이후 이번까지 준결승까지만 3번 올랐다. 유로에서는 준우승만 두 차례 기록했다.

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'더선'은 '잉글랜드는 아르헨티나를 상대로 1-0으로 앞서다가 역전패했다. 팬들과 전문가들은 투헬 감독의 소극적 전술을 비판했다'고 전했다.

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실제로 아르헨티나의 'TyC스포츠'는 '해리 케인이 투헬 감독의 전술에 의문을 제기했다. 씁쓸한 심경을 드러냈다'고 했다. 케인은 "선제골 이후 그저 버티려고만 했다. 이 수준에서 그런 전술로는 충분하지 않다. 골을 넣은 뒤 상대가 더 많은 선수를 공격에 가담시켰는지, 아니면 우리가 개별적으로 그들을 막아내지 못했는지 모르겠다. 끊임없이 공세를 퍼부었고 우리는 필사적으로 버티려고 애썼다. 선수들이 막았지만, 결국 충분치 않았다. 선수들은 경기 중 어떤 순간에도 항상 준비돼 있었다. 우리가 선제골을 넣었을 때, 계속 공격해서 추가골을 넣으라는 메시지를 전달했다. 물론 상대가 두 골을 넣은 후에는 뭔가 해내야 한다는 부담감이 있었지만, 경기의 주도권을 되찾을 수도 있었다"고 말했다.

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'더선'은 '투헬 감독에 대한 경질 요구가 있지만, 잉글랜드축구협회(FA)는 투헬 감독에게 2년 재계약을 제시하며 유임할 계획이다. 그는 2년 뒤 잉글랜드가 공동 개최하는 유로에서도 잉글랜드를 이끌 예정'이라고 했다.

투헬 감독은 사령탑을 이어가고 싶은지 묻는 질문에 "그렇다. 100%다. 아직 개선할 부분이 많다. 나는 기꺼이 그렇게 할 것"이라고 답했다.

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한편, 잉글랜드는 19일 오전 6시 미국의 마이애미 스타디움에서 프랑스와 3~4위 결정전을 치른다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com