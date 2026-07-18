송지효, 편의점 갔다가 '경악'.."호감 보인 알바생이 쫓아와 차로 가자고"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 송지효가 뜻밖의 호감 표현에 당황했던 에피소드를 전했다.

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17일 송지효의 유튜브 채널에는 '복날에 보면 좋은 영상ㅣ나홀로 바캉스 1탄'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 송지효는 "번호 따여본 적 있냐"라는 제작진의 질문에 "데뷔 직전 (소속사 측이) 길거리에서 번호를 물은 것 말고는 없다"라고 말했다. 하지만 이내 "꽤 최근에 있었다"라며 무릎을 탁 쳤다.

송지효는 "편의점에 모자, 마스크를 쓰고 갔다. 계산을 할 때 알바생이 미흡해서 '제가 하겠다'라며 몇 마디를 나눴다. 인사하고 나왔는데 그 알바생이 '너무 제 스타일이어서 차에 가서 얘기하자'라며 쫓아왔다. 그래서 '괜찮다. 가실 길 가시면 될 것 같다'라고 했다"라며 당황스러웠던 일화를 전했다. 초면인 상대에게 밀폐되고 사적인 공간으로 이동하자고 한 건, 충분히 경계심을 불러일으킬 만한 행동이었다.

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송지효는 그러면서도 "뒤돌아서 좋아했다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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joyjoy90@sportschosun.com