'소율♥' 문희준, 4살 子 핸드폰 개통 실패에 씁쓸 "온가족 결합+할인 받아야 하는데.."

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 H.O.T. 출신 문희준이 4살 아들의 휴대전화 개통에 실패, 씁쓸함을 드러냈다.

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17일 문희준 유튜브 채널에는 '온 가족 할인을 못한 이유!? 4살 뽀뽀 핸드폰 개통하려다 실패 엔딩'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 문희준은 4살 아들 희우 군의 핸드폰을 개통해 주려다 실패애 아쉬움을 드러냈다. 문희준은 "핸드폰을 개통하려고 갔지만 실패했다. 원래 내년쯤 핸드폰을 사주려고 했는데, 통신사 온 가족 할인이 7월 31까지만 된다고 해서 서둘렀다"라고 설명했다.

이어 "급하게 휴대폰까지 구입했는데, 생일까지 지나야 가능한 거였다. 그래서 우리 가족 3명만 결합을 했고 유일하게 아들만 그 결합에 못 들어왔다. 생일이 한 달 남아, ,그 한 달 차이로 안됐다"라며 씁쓸해했다.

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문희준은 "할인을 못 받아 아쉬운 것도 있지만 가족끼리 뭔가를 하는데 그 안에 아들만 빠져있다는 게 좀 그렇다. 여보나 나나 할인받아봐야 얼마나 받겠나"라고 덧붙였다.

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한편 문희준은 2017년 13세 연하 그룹 크레용팝 출신 소율과 결혼, 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com