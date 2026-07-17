왔다 그쳤다 희망고문.. 라팍 롯데-삼성전, 결국 우천 취소 [대구 현장]

17일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 경기. 장맛비가 내리고 있는 라이온즈파크. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.17/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] 대구 롯데-삼성전이 결국 우천 취소됐다.

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17일 오후 6시 대구 삼성라이온즈파크에서 열릴 예정이었던 롯데 자이언츠와 삼성 라이온즈의 경기가 비 때문에 취소됐다. KBO는 오후 5시 22분 우천 취소를 공식 결정했다.

혼란스러운 하루였다.

당초 라팍이 위치한 대구 수성구 지역은 오후 2시부터 비가 예상됐다.

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그런데 정오가 지나면서 기상청의 비 예보가 차츰 뒤로 밀렸다. 흐린 가운데 비가 오후 6시 이후에 내린다고 관측됐다.

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하지만 오후 4시부터 라팍에 게릴라성 폭우가 쏟아졌다.

빗줄기가 잦아들다 굵어지다를 반복했다.

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삼성은 방수포를 덮어둔 채 관중 입장 개시를 4시에서 5시로 늦췄다.

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5시가 다가오면서 햇빛이 들면서 비가 그쳤다. 관중도 정상적으로 입장했다. 양 팀은 라인업 카드를 교환하며 플레이볼을 기다렸다.

그러자 날씨가 또 변덕을 부렸다.

빗방울이 하늘을 뒤덮으면서 들어오던 팬들은 황급히 지붕을 찾아 피했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com