꼴찌팀 초대형 특급 계약 터졌다! → NO 옵션! 전액 보장 역대 최대 규모. 23세 유망주 7년 묶기 성공

Cincinnati Reds pitcher Chase Burns throws during the first inning of a baseball game against the Philadelphia Phillies in Cincinnati, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster)

CINCINNATI, OHIO - JULY 08: Pitcher Chase Burns #26 of the Cincinnati Reds throws a pitch during the second inning of the baseball game against the Philadelphia Phillies at Great American Ball Park on July 08, 2026 in Cincinnati, Ohio. Jeff Dean/Getty Images/AFP (Photo by Jeff Dean / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Jul 8, 2026; Cincinnati, Ohio, USA; Cincinnati Reds starting pitcher Chase Burns (26) pitches against the Philadelphia Phillies in the first inning at Great American Ball Park. Mandatory Credit: Katie Stratman-Imagn Images

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[스포츠조선 한동훈 기자] 메이저리그 중부지구 최하위 신시내티 레즈가 신성 체이스 번스(23)와 장기 연장 계약을 체결했다.

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메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 17일(한국시각) '신시내티가 라이징 에이스 번스와 7년 1억500만달러(약 1555억원) 연장 계약을 체결했다'고 보도했다.

2027년부터 2033년까지다. 옵션이나 지급 유예 조항은 없다. 전액 보장이다.

스포츠전문매체 '디애슬레틱'은 '옵션과 지급 유예가 없는 이 계약은 메이저리그 4년차 미만 투수에게 주어진 역대 최대 규모'라고 밝혔다.

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초특급 대우다. 번스는 2024 드래프트 1라운드 전체 2번에 지명된 거물 신예다. 2025년 곧바로 메이저리그에 데뷔했다. 빅리그 2년차에 매우 이례적으로 메가톤급 계약을 받아냈다.

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번스는 2025년 13경기(선발 8회) 43⅓이닝 3패 1홀드 평균자책점 4.57을 기록했다.

번스는 올해 잠재력을 폭발했다. 18경기 102⅔이닝 11승 1패 평균자책점 2.54를 기록했다.

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신시내티는 올해 팀 성적은 망쳤지만 확실한 프랜차이즈 스타를 건졌다. 신시내티는 43승 52패로 디비전 꼴찌, 내셔널리그 와일드카드 9등이다. 가을야구 진출권과 승차가 8경기라 희망이 거의 사라진 셈.

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MLB닷컴은 '신시내티 역사상 투수에게 지급된 보장 금액 중 최고액과 동률이다. 2014년 투수 호머 베일리가 6년 1억500만달러를 받았다. 전체 계약으로는 역대 세 번째다. 2021년 조이 보토가 10년 2억2500만달러, 2000년 켄 그리피 주니어가 9년 1억1650만달러를 받았다'고 설명했다.

다만 MLB닷컴은 신시내티가 모험을 감행했다고 지적했다. 실제로 번스는 이제 풀타임 첫 시즌을 보내면서 커리어를 증명하기에는 기간이 짧다.

MLB닷컴은 '투수와 장기 계약은 본질적인 위험을 수반한다. 베일리는 2012년과 2013년 모두 200이닝을 소화한 뒤 신시내티와 계약을 맺었다. 하지만 2014년부터 2018년까지 69차례 선발 등판에서 18승 32패 평균자책점 5.27을 기록했다'며 실패 사례를 언급했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com