구혜선, 1년간 고시원 살며 공용 샤워실 사용 "전혀 불편하지 않았다" ('데이앤나잇')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]배우 구혜선은 무려 1년 동안 고시원에서 생활했던 경험을 고백했다.

Advertisement

구혜선은 오는 18일(토) 방송될 MBN '김주하의 데이앤나잇' 34회에서 무려 1년 동안 고시원에서 생활했던 경험을 고백해 모두를 놀라게 한다. 알아보는 사람들이 많은 배우인 만큼 공용 시설 사용이 많은 고시원에서의 생활이 불편할 수 있는 상황. 특히 구혜선은 고시원의 공용 샤워실을 사용하는 것도 전혀 불편하지 않았다며 "샤워실은 공용인데 1인이 들어가서 사용하고 나오면 기다렸던 사람이 들어가는 시스템이었다. 괜찮았다"라고 담담하게 전한다.

무엇보다 구혜선은 고시원 생활에 대해 "일단은 청소가 1분 만에 끝나서 너무 좋았다"라고 극찬한 후 "집에 있을 때는 뭐가 많이 필요한 것 같은데, 고시원에서 살 만큼의 물건을 정리해 보니까 필요한 게 별로 없더라"라고 전해 모두의 감탄을 자아낸다.

또한 구혜선은 "학부부터 대학원까지 6년 동안 거의 같은 옷만 입었다"라고 입고 온 옷을 가리키며 "옷이 많으면 오히려 입을 옷이 없지만, 옷이 하나만 있으면 이것만 입으면 된다"라고 같은 디자인의 옷을 여러 벌 맞춰 입게 된 배경을 밝힌다.

Advertisement

김주하가 "딸이 여배우고 톱스타였는데, 부모님이 괜찮다고 하시냐"라며 반응에 대해 묻자, 구혜선은 "그냥 부모님이 저를 싫어하세요"라고 예상하지 못한 답변을 내놓고는 "엄마의 소원이 '제발 옷 좀 사라'는 것"이라고 엉뚱하면서도 유쾌한 입담을 터트려 현장을 폭소로 물들인다.

Advertisement

특히 구혜선은 이처럼 극단적인 최소화의 삶을 추구하게 된 결정적인 계기에 대해 "아나필락시스 쇼크를 겪으며 '내가 죽으면 이 많은 짐을 누가 치우지'라고 생각했다"라고 한 데 이어 "반려동물을 키우면서 반려견이 집안의 물건을 씹어 먹으니까 그 다음부터 물건을 하나씩 다 정리하기 시작했다"라며 고백해 공감을 자아낸다.

한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com