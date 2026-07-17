배성재♥김다영, 눈물의 결혼식 현장...父 손 꼭 잡고 신부 입장 "못 해볼 줄 알았는데"

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[스포츠조선 정안지 기자]아나운서 출신 배성재와 김다영 부부가 그동안 공개하지 않았던 결혼식 현장을 공개했다.

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김다영은 16일 자신의 SNS를 통해 "직계가족 only, 초스몰 결혼식 현장"이라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상 속에는 지난해 5월 가족들만 참석한 가운데 조용히 진행된 두 사람의 결혼식 모습이 담겼다. 결혼 발표 당시에 두 사람은 별도의 결혼식 없이 가족 식사와 반지 교환으로 예식을 대체했다고 밝힌 바 있다.

이날 배성재는 "잘생겼다"라는 환호를 받으며 환한 미소로 입장했다. 이어 "기분 좋은 만큼 손으로 표현해 달라"는 요청에 손 하트를 만들어 보이며 신부를 향한 애정을 드러내 훈훈함을 자아냈다.

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이어 순백의 웨딩드레스를 입은 김다영이 아버지의 손을 꼭 잡고 버진로드를 걸었다. 이어 신부는 아버지의 손을 꼭 잡고 입장, 단아하면서도 우아한 신부의 모습은 시선을 사로잡았고, 김다영은 "못 해볼 줄 알았던 신부 입장"이라는 자막을 덧붙이며 벅찬 마음을 전했다.

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이후 신부의 아버지가 배성재를 따뜻하게 안아주는 장면은 감동을 더했다. 두 사람은 가족들의 축복 속에서 반지를 교환하며 부부가 됐고, 소박하지만 의미 있는 예식을 마무리했다.

배성재는 "결혼이라는 게 부모님들께서 살아오신 삶을 이어서 살겠다 결심하는 건데 오늘 부모님들께서 많이 허전하시겠지만 우리도 나중에 그런 허전함을 느끼게 되는 날까지 잘살아보겠다"라고 인사했다. 김다영도 "앞으로 예쁘게 잘살겠다. 감사하다"라며 눈물을 흘렸다.

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한편, 배성재와 김다영은 SBS 아나운서 선후배로 인연을 맺어 연인으로 발전했으며, 지난해 5월 부부의 연을 맺었다.

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anjee85@sportschosun.com