'옥장판 논란' 김호영, 박미선과 '15만 원' 망고빙수 먹방 "호텔 건 먹어야지"

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[스포츠조선 이우주 기자] '미선임파서블' 김호영이 박미선과 호텔 빙수 먹방을 즐겼다.

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16일 유튜브 채널 '미선임파서블'에서는 '한 그릇에 14만 9천 원?! 호텔 망고빙수 다 털어봤습니다(feat. 김호영)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

박미선은 "호텔 망고 빙수를 기다리는 거 같아서 리뷰를 해보려 하는데 많이는 못 갈 거 같고 오늘 한 세 군데 정도 갈 것"이라며 "나와 함께해줄 내가 아는 남자들 중에서 가장 스윗한, 제일 멋쟁이"라며 김호영과 함께 호텔 망고 빙수 리뷰에 도전했다.

김호영은 "저는 희한한 게 생긴 건 과일을 잘 먹게 생겼는데 일절 입에 대질 않는다. 빙수 위에 올려져 있거나 케이크 위에 올려져 있는 건 먹는다. 생과일은 잘 안 먹는다"면서도 "그냥 망고는 안 먹는데 망고 빙수는 먹는다. 호텔 거는 먹어야 한다"고 밝혔다.

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첫 번째 호텔 망고 빙수 가격은 13만 원. 박미선은 "가격은 좀 사악하다"고 놀랐고 김호영은 "가격이 점점 오른다. 근데도 없어서 못 먹는 경우가 많다"고 밝혔다.

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김호영은 "빙수 가격대로 맛이 비례가 되어야 하는 건 아니지만 5성급 호텔의 뷰와 자리, 서비스 등 여러 가지를 포함하는 것"이라 밝혔다.

화려한 빙수 비주얼에 박미선은 "이걸 어떻게 먹어. 아까워서"라고 감탄했고 김호영은 "13만 원 값 한다"고 속삭여 웃음을 안겼다.

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마지막 호텔의 망고 빙수 가격은 무려 14만 9천원이었다. 망고로 꽉 차있는 빙수에 박미선은 "망고가 얼마나 들어있는 거냐"고 물었고 직원은 "제주산 애플망고 2개 분량이 들어있다"고 밝혔다. 폭풍 먹방을 펼친 후 김호영은 "본격적으로 여름 시작하지도 않았는데 올해 먹을 망고 빙수를 오늘 다 먹어봤다"고 밝혔고 박미선은 "빙수도 빙수지만 호영이와 함께 해서 더 좋았다"고 밝혀 훈훈함을 더했다.

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한편, 뮤지컬 배우 김호영은 옥주현이 4년 전 '옥장판 사건'을 다시 수면 위로 올리며 논란의 중심으로 떠올랐다. 2022년 김호영이 SNS에 "아사리판은 옛말이다. 지금은 옥장판"이라 밝혀 옥주현의 '엘리자벳' 캐스팅 독식 논란을 저격했다는 의혹이 확산된 것. 이에 옥주현은 김호영을 명예훼손 혐의로 고소했으나 곧 이를 취하했다.

하지만 옥주현을 둘러싼 캐스팅 의혹은 계속 이어졌고, 옥주현은 최근 김호영에 대한 고소를 취하한 것이 가장 후회된다고 밝혀 '옥장판 사건'은 다시 떠올랐다. 그러나 김호영은 이에 대한 언급 없이 아직까지 침묵을 유지 중이다.

wjlee@sportschosun.com