'임신 18주' 이다해 "태몽, 깨고 나서도 계속 찝찝"…대체 무슨 꿈이길래 ('미우새')

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[스포츠조선 정안지 기자] 현재 임신 중인 배우 이다해가 기대와는 사뭇 달랐던 자신의 태몽을 공개하며 "깨고 나서도 계속 찝찝했다"고 털어놔 태몽의 정체에 궁금증을 자아냈다.

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19일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 '예비 엄마' 배우 이다해가 스페셜 MC로 출연해 사랑스러운 매력을 선보일 예정이다.

결혼 3년 만에 2세 소식을 전한 이다해는 많은 축하 속에 SBS '미우새' 스튜디오에 등장했다.

임신 후 첫 방송 출연인 이다해는 현재 임신 18주 차라고 밝히며, 자신과 남편 세븐의 이름에서 착안한 아이의 태명 '해븐'을 공개해 눈길을 끌었다. 이어 이다해는 임신 소식을 처음 전했을 당시 남편 세븐이 보인 뜻밖의 반응과 두 사람만의 특별한 비하인드를 최초 공개해 모두의 이목을 집중시켰다. 과연 세븐은 아내의 임신 소식을 듣고 어떤 반응을 보였을지 궁금증을 자아낸다.

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또한 이다해는 2세의 성별이 딸이라고 밝히며 남편 세븐의 남다른 '예비 딸바보' 면모를 전했다. 특히 세븐이 요즘 SNS에서 아빠와 딸의 일상을 담은 영상을 즐겨 보며 행복한 상상에 빠져 있다고 밝혀 모두의 미소를 자아냈는다.

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한편, 이다해는 기대와는 사뭇 달랐던 자신의 태몽을 공개하며 "깨고 나서도 계속 찝찝했다"고 털어놔 모두를 놀라게 했다. 예비 엄마 이다해를 당황하게 만든 태몽의 정체는 방송을 통해 확인할 수 있다.

사랑이 흘러넘치는 '러블리 예비 엄마' 이다해의 솔직한 이야기는 19일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.

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anjee85@sportschosun.com