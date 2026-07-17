이세영, 단추 어디까지 푼 거야…파인 블라우스 사이 '볼륨감'

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[스포츠조선 조민정 기자] 개그우먼 이세영이 파격적인 코스프레 의상으로 다시 한번 시선을 사로잡았다.

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이세영은 17일 자신의 SNS에 "이번엔 케이크 걸고 문제~~ 누구게~~?"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 인기 애니메이션 '체인소맨'의 캐릭터 레제로 변신한 이세영의 모습이 담겼다. 캐릭터 특유의 의상을 완벽하게 재현한 가운데 깊게 파인 상의로 볼륨감 있는 몸매를 드러내며 강렬한 존재감을 뽐냈다.

특히 과감한 의상 스타일과 자신감 넘치는 포즈가 어우러지며 팬들의 시선을 집중시켰다. 댓글에는 "싱크로율이 높다", "레제가 현실에 나온 것 같다", "코스프레 퀄리티가 대단하다" 등의 반응이 이어졌다.

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이세영은 최근 다양한 코스프레 콘텐츠를 SNS에 연이어 공개하며 화제를 모으고 있다. 의상 수위와 표현을 두고 온라인에서 다양한 반응이 이어졌으나 꾸준히 자신만의 스타일을 선보이며 팬들과 소통 중이다.

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앞서 그는 자신의 유튜브 채널을 통해 가슴 필러 시술 후 부작용을 겪었다고 고백하기도 했다. 당시 "필러가 갈비뼈 쪽까지 내려와 가슴이 네 개처럼 보였다"며 관련 사진을 공개해 화제를 모았다. 또한 이세영은 성형에 약 1억 원을 투자했다고 밝히며 "쌍꺼풀, 코, 가슴 등 할 수 있는 수술은 거의 다 했다. 외모 콤플렉스를 극복할 수 있었다"고 솔직하게 털어놓은 바 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com