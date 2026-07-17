김영철 "뇌에 혹 있어, 더 커지면 뇌 잘라서 제거해야 한다고" 고백

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 김영철이 건강검진을 앞두고 긴장감을 드러냈다.

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17일 김영철의 유튜브 채널에서는 '김영철 눈물 흘린 충격적 건강검진 결과는..?(수면 내시경, 뇌CT)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

건강검진을 앞둔 김영철은 "병원 검사는 항상 긴장된다. 뇌에 작은 혹이 있다더라. 혈관에 약간 작은 종기 같은 게 있어서 그게 점점 커지면 수박 자르듯이 뇌를 잘라서 종기를 제거해야 한다. 큰 문제가 없다고 했는데 뇌를 검사하고 싶다"고 밝혔다.

본격적인 검사를 앞두고 문진표를 작성한 김영철은 담배를 피우지 않는다며 "담배를 끊은 이유는 군대에서 담배를 핀 적이 없는데 고참이 담배를 피우라고 하더라. 못 핀다 했는데도 피우라 해서 폈다"고 밝혔다. 김영철은 "'건강 때문에 끊었냐'고 물어보는데 담배 피우는 게 안 어울린다. '영철어 너 담배 펴? 멋있다' 한 명만 했으면 폈을 거 같은데 10명 중에 10명이 끄라 한다"고 토로했다.

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제작진은 "술은 매일 마시냐"고 물었고 김영철은 "일요일은 안 마신다. 아침 일찍 일어나서 2시간 라디오 하면서 떠들 생각에 설렌다. (음주는) 3~5회 정도 한다. 많이 마시는 편"이라고 솔직히 고백했다.

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여러가지 검사를 받은 후 결과를 들은 김영철. 의사는 "내장지방이 꽤 있다. 지방간이나 당뇨, 이런 게 생길 수 있다"며 "성대는 깨끗하다. 술을 마시는 사람치고 많이 나쁘지 않다. 궤양이나 이런 큰 병이 없어서 다행이다. 관리 잘한다. 50대 초반 남성 치고 표준 이상"이라 밝혀 김영철은 안심하게 했다.

wjlee@sportschosun.com