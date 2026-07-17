이혜영, '연대 의대생 친오빠'와 차별한 母 폭로.."내 반찬만 달라"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 겸 화가 이혜영이 어린 시절 차별받았던 일화를 공개했다.

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16일 '혜영이는 못말려' 유튜브 채널에는 '6.25 참전용사 아버지와 인천 토박이 이혜영'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

인천 출신인 이혜영은 오랜만에 동인천역으로 향해 과거 추억에 빠졌다. 그는 초, 중, 고 모두 인천에서 나왔다며 "난 인천 토박이"라고 말했다.

그러자 제작진은 "오빠, 언니가 되게 공부를 잘하셨다고 하는데 소개 한 번 해달라"라고 말했고 이혜영은 "인천 촌에서 오빠는 제물포 고등학교를 나와 연대 의대에 들어갔고, 언니는 숙대 피아노과에 입학했다. 엄마의 교육열이 대단했다. 아빠가 번 돈을 교육에 다 썼던 것 같다"라고 떠올렸다.

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이어 "아침에 도시락을 쌀 때, 엄마가 내게 몇 번 들킨 게 있다. 내 반찬이랑 언니랑 오빠 반찬이 다르더라. 왜 내 반찬은 다르냐고 했더니, 엄마가 '언니랑 오빠는 공부를 해야 해서 많이 먹어야 한다'라고 했다. 그래서 난 공부를 안 해도 된다고 생각했다"라고 털어놔 눈길을 끌었다.

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한편 이혜영은 2004년 가수 이상민과 결혼했지만 이듬해 이혼했다. 2011년 금융 사업가와 재혼, 의붓딸을 두게 됐다. 2021년 폐암 진단을 받고 폐를 절제하는 대수술을 받은 바 있다.

joyjoy90@sportschosun.com