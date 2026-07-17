'활동 뜸한' 변기수, 알고보니 '1억 4천 상금'으로 생계 유지.."가족과 코로나19 견뎌"

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[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 변기수가 골프계에서 대활약 중인 근황을 전했다.

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17일 '만리장성규' 유튜브 채널에는 '이 영상 하나로 푸꾸옥 맛집 대종결 (feat. 변기수)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 장성규, 전민기, 김기혁은 베트남 여행 중 변기수를 만났다. 장성규는 김기수에게 "연예계에서 테니스 1등을 하고 싶다. 형은 이미 골프계에서 연예인 1등이시다"라는 바람을 전했고, 변기수는 "아니다. 김국진 선배가 나의 멘토다. 신격화 된 분"이라며 겸손함을 드러냈다.

장성규는 "신을 제외한 인간계에서는 형이 1등"이라고 덧붙였고 변기수는 "상금으로 따지면"이라면서 연예인 골프 대회 우승 2회, 준우승 2회를 기록했다고 밝혔다.

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코로나19 당시 골프 대회에 출전해 우승 2회(상금 3000만원), 준우승 2회(2000만원)를 기록, 도합 1억원의 상금을 벌었다고. 또 변기수는 "그래서 가족들이 코로나19 때 먹고 살 수 있었다. 또 홀덤에서 한 번 우승해 4500만원을 받았다"라며 다시금 '상금 부자' 면모를 드러내 감탄을 자아냈다.

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한편 개그맨 활동이 뜸해진 변기수는 골프계에서 활약, 유튜브 채널 '변기수 골프TV'를 운영 중이다.

joyjoy90@sportschosun.com