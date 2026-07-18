[속보] 손흥민 드디어 리그 무득점 탈출, LA 더비서 237일 만에 MLS 1호골

사진=LAFC

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민의 리그 무득점이 드디어 깨졌다.

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LAFC는 18일(한국시각) 미국 캘리포니아주 디그니티 헬스 스포츠 파크에서 LA갤럭시와 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 서부 콘퍼런스 리그 경기를 치르는 중이다. 후반전이 진행 중인 가운데, 드디어 손흥민의 리그 첫 골이 터졌다.

2026년 북중미월드컵에서 웃지 못한 손흥민은 선발로 복귀전을 준비했다. 손흥민은 최전방에 배치됐다. 드니 부앙가와 제이콥 샤펠버그가 측면을 책임졌다. 중원에는 마티외 슈아니에르, 에디 세구라, 마르코 델가도가 나섰다. 수비진에는 라이언 홀링스헤드, 라이언 포티어스, 애런 롱, 예브헨 체베르코가 출전했다. 골문은 위고 요리스가 지켰다.

전반 7분 손흥민의 첫 슈팅이 나왔다. 부앙가가 왼쪽에서 개인 능력으로 수비진을 뚫어낸 뒤에 손흥민에게 패스를 보냈다. 페널티박스 앞에서 시도한 슈팅이 수비벽에 막혔다.

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답답한 경기에서 혈을 뚫어준 선수는 델가도였다. 전반 25분 샤펠버그가 오른쪽으로 침투한 뒤에 크로스를 올렸다. 델가도의 헤더가 수비에 막혔지만 세컨드볼을 침착하게 밀어 넣었다.

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부앙가가 결정적인 찬스를 놓쳤다. 전반 27분 손흥민이 역습에 나섰다. 부앙가가 왼쪽에서 같이 달리자 패스를 내줬다. 부앙가가 수비를 제친 뒤 날린 슈팅은 크게 벗어났다.

전반 29분 손흥민이 부상으로 쓰러졌다. 문전으로 침투하면서 헤더를 시도하는 과정에서 수비수 발에 머리를 차였다. 손흥민은 머리에 고통을 호소했지만 다행히 일어섰다. 손흥민은 전반 42분 부앙가의 크로스를 받아 원터치 슈팅을 시도했지만 부정확했다.

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전반 43분 부앙가가 투지 넘치는 플레이로 페널티킥을 얻어냈다. 키커로 손흥민이 나서는 것처럼 보였지만 손흥민이 부앙가한테 양보했다. 부앙가가 직접 마무리했다. 그렇게 전반이 마무리됐다.

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후반전 포문은 손흥민이 열었다. 후반 3분 왼쪽에서 패스를 받은 손흥민은 자신있는 위치에서 슈팅을 시도했지만 골키퍼에 막혔다.

손흥민이 드디어 터졌다. 후반 13분 손흥민부터 역습이 시작됐다. 손흥민이 델가도와 원투패스를 주고받은 뒤에 구석으로 정확한 슈팅으로 마무리?다.