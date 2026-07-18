'이게 축구야!' 분노 폭발 英 레전드…"당장 나가" 토마스 투헬 감독 경질 요구→'멕시코전 환희에 찬 승리는 최악의 결과' 비판

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[스포츠조선 김가을 기자]'잉글랜드 레전드' 마이클 오언이 작심 발언했다.

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영국 언론 '데일리메일'은 18일(이하 한국시각) '오언은 멕시코에서 거둔 잉글랜드의 환희에 찬 승리는 최악의 결과였다고 봤다. 토마스 투헬 잉글랜드 월드컵대표팀 감독은 경질되야 한다고 주장했다'고 보도했다.

잉글랜드는 16일 열린 아르헨티나와의 2026년 북중미월드컵 4강전에서 1대2로 역전패했다. 잉글랜드는 후반 10분 앤서니 고든의 선제골로 앞서갔다. 그러나 엔조 페르난데스, 라우타로 마르티네스에게 연속 실점하며 고개를 숙였다. 잉글랜드는 1966년 자국에서 열린 대회 이후 60년 만의 월드컵 결승 무대를 노렸으나, 뜻을 이루지 못했다.

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오언은 "멕시코의 멕시코시티 스타디움에서 열린 멕시코와의 16강전에서 3대2로 승리한 직후 선수들과 팬 사이에 위험한 과잉 반응이 나왔다고 생각한다. 그 경기는 역대 최고의 경기력으로 칭송받았다. 안타깝게도 그 경기는 착각에 빠지게 했다. 아르헨티나전에서 목격한 것은 필연적 결과였다. 잉글랜드는 패배를 몹시 두려워한다. 정말 끔찍하게 두려워한다. 기술적 실패에 대해 얘기할 수도 있지만, 이것은 정신력의 문제다. 우리에겐 훌륭한 선수들이 있다. 항상 그런 선수들을 보유해왔다. 월드컵 준결승에서 승리하는 방법을 진정으로 배우고 싶다면, 스페인의 경기를 보면 된다"고 했다.

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그는 잉글랜드가 발전하기 위해선 고통을 겪어야 할지 모른다고 했다. 오언은 "경기 버티는 법을 배우는 데 대가가 따른다면 기꺼이 감수할 것이다. 이 지점에서 투헬 감독을 살펴볼 필요가 있다. 그는 잘못 판단했다. 팀이 가장 필요로 할 때 그는 아무런 도움도 주지 못했다. 교체 전술 변화는 오히려 부정적 분위기와 의심을 조장했다. 최악의 전술 변화였다. 해리 케인과 주드 벨링엄이란 세계적인 공격수 두 명을 보유하고도 수비수 여섯 명을 투입했다. 투헬 감독은 뛰어난 경력을 쌓아왔고, 그를 좋아하는 이유는 많다. 하지만 그의 실수는 용납할 수 없는 일이다. 위대한 감독은 중요한 순간 빛을 발한다. 대회 전 재계약 제시는 어처구니없는 일이었다. 그는 감독에 임명돼선 안 됐다. 나는 잉글랜드 감독은 영국인이어야 한다고 생각한다. 새 시작이 필요하다"고 강조했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com